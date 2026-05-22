Google reinventa su buscador y acelera en la carrera de la IA para frenar a OpenAI

Google, filial de Alphabet Inc., presentó un nuevo diseño para su emblemático cuadro de búsqueda, junto con nuevas herramientas de programación basadas en inteligencia artificial, en sus pasos más recientes de su campaña multimillonaria para ampliar su influencia en la era de la IA.

Google renovó el cuadro de búsqueda para manejar mejor las consultas más largas y complejas que las personas llevan a los chatbots. La firma también dijo que actualizaría el motor de búsqueda con agentes que pueden ayudar a las personas a hacer cosas como seguir temas de interés, hacer reservas y monitorear su salud, aunque algunas de estas funciones estarán limitadas inicialmente a suscriptores de pago.

El enfoque en la IA está “iluminando cada parte de la compañía”, dijo el director ejecutivo, Sundar Pichai, el martes en el escenario de su conferencia anual de desarrolladores en Mountain View, California.

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Google ha estado renovando su negocio para la era de la IA, buscando conquistar tanto a clientes cotidianos como a usuarios corporativos. Pichai dijo que los cambios para inclinarse más hacia la IA han ayudado a aumentar el uso de la búsqueda. La popularidad de la aplicación Gemini, el chatbot de IA de Google, se ha duplicado con creces en un año, y ahora tiene 900 millones de usuarios mensuales.

Google también compite con OpenAI y Anthropic PBC por el dominio en herramientas de programación con IA, un segmento de mercado particularmente lucrativo. En los últimos meses, los líderes de Google se han preocupado cada vez más de que la compañía haya quedado rezagada frente a sus rivales en programación con IA.

Durante el evento del martes, la compañía presentó varias herramientas nuevas para que los desarrolladores escriban códigos usando IA y gestionen agentes bajo la marca Antigravity, una plataforma que Google lanzó el año pasado tras la adquisición de talento y tecnología de la startup Windsurf en un acuerdo de US$2.400 millones. Google también presentó una nueva versión de su modelo insignia de IA, Gemini 3,5 Flash, que describió como su mejor modelo hasta ahora para programación.

Google dijo que el modelo es más rápido según ciertas métricas que las ofertas rivales, y que podría usarse a menor costo. Google dijo que la versión “pro” del modelo, que ofrece mejor rendimiento a un precio premium, se está usando dentro de la compañía y se lanzaría al público el próximo mes.

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“Creo que Google tiene una oportunidad de ponerse al día en programación con IA”, dijo Ang Li, exinvestigador de DeepMind que ahora es director ejecutivo de Simular, una startup que desarrolla agentes de IA. “Tiene un historial de producir victorias constantes y lentas”.

Google también está incorporando funciones de programación en Google Search. Las personas que paguen una suscripción a uno de los planes de IA de Google podrán crear paneles personalizados en la búsqueda para gestionar tareas como planear una boda o iniciar una nueva rutina de ejercicio.

Además, Google presentó un nuevo plan de suscripción mediante el cual los desarrolladores pueden obtener más acceso a las herramientas de IA de la compañía por US$100 al mes.

Con lanzamientos escalonados como este, la brecha entre las versiones gratuitas y de pago de la búsqueda de Google se está ampliando. Pero Nick Fox, vicepresidente sénior de conocimiento e información de Google, dijo que la compañía sigue enfocada en atender a las personas que no pagan por el producto. “Estamos increíblemente comprometidos con que la búsqueda esté disponible para miles de millones de usuarios en todo el mundo”, dijo Fox en una entrevista.

Otro nuevo modelo, Gemini Omni, puede usarse para “crear cualquier cosa a partir de cualquier entrada”, dijo Google. Con Omni, los usuarios pueden generar videos a partir de instrucciones que incluyan imágenes, audio, video y texto, dijo Google. También puede usarse para editar video con lenguaje simple y conversacional. Google dijo que con el tiempo ampliará el producto para generar imágenes y audio.

Con el aumento de los videos generados por IA, Google también ampliará su etiquetado de deepfakes. Pichai, después de mostrar una imagen de sí mismo cenando con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, dijo: “Es obviamente falsa. Yo no como hamburguesas”.

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Google ha podido aumentar sus ingresos por publicidad en búsquedas mientras ajusta el producto hacia una experiencia más parecida a la de un chatbot, en un intento por competir con OpenAI y Anthropic PBC. El gigante de las búsquedas está bajo presión para mantener el impulso y está preparando una serie de anuncios de productos.

La compañía también actualizó su aplicación Gemini en un intento por convertirla en un destino para consumidores interesados en experimentar con IA. Los suscriptores de pago pueden optar por Daily Brief, un resumen matutino personalizado de lo que está previsto para el día. A partir de la próxima semana, los suscriptores también tendrán acceso a un asistente llamado Gemini Spark.

“Spark representa un gran cambio para Gemini, al transformarlo de un asistente que puede responder tus preguntas en un socio activo que realiza trabajo real en tu nombre y bajo tu dirección”, escribió Josh Woodward, vicepresidente de Google, en una publicación de blog publicada el martes.

La aplicación Gemini también fue rediseñada con una estética que la compañía llamó “neural expresiva”, con animaciones, colores brillantes y retroalimentación háptica.

El diseño evoca la renovación del cuadro de búsqueda, que Google calificó como la mayor actualización del producto en más de un cuarto de siglo. El cuadro de búsqueda se expandirá para consultas más largas, facilitará la carga de archivos e imágenes y hará más para ayudar a los usuarios a redactar sus búsquedas. Es parte del esfuerzo de Google por ayudar a los usuarios a buscar información de la forma más natural posible, dijo Fox.

“Deberías poder llevar cualquier pregunta que tengas en mente y simplemente escribirla en el cuadro de búsqueda”, dijo Fox. “Podemos ampliar la perspectiva de la gente sobre lo que la búsqueda es capaz de hacer”.