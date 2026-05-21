SpaceX presenta solicitud para cotizar y apunta a una OPI récord histórica

SpaceX presentó públicamente su solicitud para salir a bolsa, acercando a la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk a lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

La empresa, conocida oficialmente como Space Exploration Technologies Corp., eligió el Nasdaq para debutar bajo el símbolo SPCX, según documentos presentados este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

SpaceX ya había presentado previamente una solicitud confidencial para cotizar en bolsa, según informó Bloomberg News en abril.

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Elon Musk fusiona SpaceX con xAI para crear una nueva empresa valorada en US$1,25 billones

La mayor empresa privada del mundo, dirigida por la persona más rica del planeta, aspira a recaudar hasta US$75.000 millones en su salida a bolsa, con una valoración superior a US$2 billones, según personas familiarizadas con el asunto. Esto superaría el récord de US$29.400 millones establecido por Saudi Aramco en 2019.

La importancia de SpaceX

SpaceX domina el sector del transporte espacial y es uno de los principales proveedores de lanzamientos tanto para la NASA como para el Pentágono. Además, genera miles de millones de dólares en ingresos gracias a Starlink, su negocio de internet satelital.

La empresa, durante años favorita de los inversores del mercado privado, vio dispararse su valoración hasta US$1,25 billones tras adquirir este año xAI, la startup de inteligencia artificial de Musk. La operación también incluyó X, la red social que Musk compró en 2022 por US$44.000 millones, de los cuales US$33.500 millones correspondieron a capital.

Con una valoración de US$2 billones, SpaceX tendría un valor de mercado superior al de casi todas las compañías del S&P 500 y también superaría a Tesla Inc., otra de las empresas controladas por Musk. La fortuna del empresario, estimada en US$680.000 millones según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, podría aumentar aún más si la salida a bolsa tiene éxito.

Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley lideran la operación, según la documentación presentada. Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. también participan en el proceso.

Se prevé que la comercialización formal, cuando SpaceX revelará los términos propuestos para la venta de acciones, comience tan pronto como el 4 de junio, antes de la fijación de precios el 11 de junio, según informó anteriormente Bloomberg News.

LM