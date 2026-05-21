Kast consigue respaldo inicial para su reforma económica en Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto económico insignia del presidente José Antonio Kast, en el que su administración confía para impulsar el crecimiento del país.

La Cámara respaldó la legislación en general y aprobó la mayoría de las cerca de 40 propuestas en votaciones artículo por artículo. Las medidas incluyen la creación de subsidios al empleo, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital sobre ventas bursátiles de bajo monto y una reducción de la tasa corporativa a 23% desde 27%. La legislación aún debe ser aprobada por el Senado antes de convertirse en ley.

El proyecto es la pieza central de los planes de Kast para reactivar las inversiones y prácticamente duplicar el crecimiento económico hasta 4% antes del fin de su mandato en 2030. Su administración avanza con un calendario agresivo para que la iniciativa sea aprobada por ambas cámaras del Congreso antes del próximo mes.

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Economía chilena se contrae pese al optimismo por las reformas de Kast

La votación de este miércoles representa un triunfo para Kast tras un comienzo difícil de gobierno. El presidente derechista despidió el martes tanto a su portavoz como a su ministra de Seguridad Pública después de que el gobierno fuera criticado por su errática estrategia comunicacional y por la falta de planes concretos para combatir el crimen y la migración clandestina, ambos temas prioritarios durante la campaña.

Concesiones políticas

Los diputados completaron la votación en una sesión que duró cerca de cuatro horas, durante la cual el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, debió restablecer el orden en reiteradas ocasiones y rechazó solicitudes de legisladores para hacer pausas e ir al baño.

La legislación fue aprobada en la sala luego de que el gobierno hiciera concesiones al populista Partido de la Gente (PDG), que cuenta con 14 escaños en la Cámara. El acuerdo incluyó una propuesta de devoluciones tributarias parciales para la compra de pañales y algunos medicamentos, medida que costará US$100 millones durante el primer año.

Una de las medidas más controvertidas del proyecto, que logró ser aprobada, fue la de invariabilidad tributaria para inversionistas locales y extranjeros. Algunos legisladores han criticado su duración de 25 años, y el fundador del PDG, Franco Parisi, cuestionó el plan en una entrevista donde afirmó que “en ningún país se ofrece estabilidad tributaria gratis”.

Entre las partes rechazadas de la legislación figura una disposición que habría modificado la ley chilena de propiedad intelectual al permitir una excepción de derechos de autor para minería de texto y datos realizada por sistemas de inteligencia artificial.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile ha advertido que la legislación reducirá los ingresos fiscales hasta 2031.

También hay escepticismo entre la población. La mitad de los chilenos está en desacuerdo con la legislación, denominada por el gobierno como “Ley de Reconstrucción Nacional”, según una encuesta de Cadem publicada el 14 de mayo.

El producto interno bruto de Chile se contrajo 0,3% frente al trimestre anterior durante los primeros tres meses del año, incluso cuando las propuestas promercado de Kast impulsaban el optimismo de los inversionistas. La economía se vio afectada por caídas en sectores clave como minería, inversiones y exportaciones.

LM