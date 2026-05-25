Donald Trump y las negociaciones con Irán: "Solo habrá un gran acuerdo para todos, o ningún acuerdo"

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¡Las negociaciones con la República Islámica de Irán van viento en popa! Solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo. Volveremos al frente de batalla, con más fuerza que nunca, ¡y nadie quiere eso!

Durante mis conversaciones del sábado con el presidente Mohammed bin Salman Al Saud de Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos, el emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani y el ministro Ali al-Thawadi de Qatar, el mariscal de campo Syed Asim Munir Ahmed Shah de Pakistán, el presidente Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, el presidente Abdel Fattah El-Sisi de Egipto, el rey Abdullah II de Jordania y el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Baréin, afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los Acuerdos de Abraham.

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Los países mencionados son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡que ya son miembros!), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡que ya son miembros!). Es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo, y eso se aceptará, pero la mayoría debería estar preparada, dispuesta y capacitada para convertir este acuerdo con Irán en un acontecimiento mucho más histórico de lo que sería de otro modo.

Los Acuerdos de Abraham han demostrado ser, para los países involucrados (Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos, Sudán y Kazajistán), un auge financiero, económico y social, incluso durante este tiempo de conflicto y guerra, y los miembros actuales ni siquiera han sugerido retirarse ni siquiera hacer una pausa. La razón es que los Acuerdos de Abraham han sido excelentes para ellos, y serán aún mejores para todos, trayendo verdadero poder, fortaleza y paz a Oriente Medio por primera vez en 5000 años. Será un documento respetado como ningún otro jamás firmado en el mundo. ¡Su nivel de importancia y prestigio será incomparable! Debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudita y Catar, y todos los demás deberían seguir su ejemplo.

Si no lo hacen, no deberían formar parte de este Acuerdo, pues demuestra mala intención. Tras conversar con numerosos líderes de la talla mencionada, me han expresado que se sentirían honrados, una vez firmado nuestro Documento, de que la República Islámica de Irán se uniera a los Acuerdos de Abraham. ¡Eso sí que sería algo especial! Este será el acuerdo más importante que cualquiera de estos países, grandes pero siempre en conflicto, firmará jamás. Nada en el pasado ni en el futuro lo superará.

Por lo tanto, solicito encarecidamente que todos los países firmen de inmediato los Acuerdos de Abraham y que, si Irán firma su Acuerdo conmigo, como Presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes. Oriente Medio sería una región unida, poderosa y económicamente fuerte, como quizás ninguna otra en el mundo. Por medio de esta VERDAD, pido a mis representantes que inicien y completen con éxito el proceso de adhesión de estos países a los ya históricos Acuerdos de Abraham.

¡Gracias por su atención a este asunto!

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