Irán restablecerá el acceso internacional a internet desde este martes

El gobierno de Irán dispuso el restablecimiento del acceso al internet internacional, poniendo fin a un severo bloqueo informativo que mantuvo a gran parte de la población desconectada del resto del mundo durante casi tres meses. A esta altura, la medida fue ordenada de manera directa por el presidente Masoud Pezeshkian, según informaron las agencias estatales Fars y Tasnim, y representa uno de los retrocesos más significativos del régimen iraní en materia de restricciones digitales desde las protestas masivas de los últimos años.

Según los reportes de las cadenas CNN y CBS News, el decreto presidencial ya fue comunicado oficialmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta directiva, que devuelve el nivel de conectividad a los parámetros previos a la crisis de enero, recibió además el aval de los organismos estatales encargados del control del ciberespacio bajo la coordinación del vicepresidente Mohammad-Reza Aref.

A saber, la reapertura total del servicio comenzará a regir desde este martes.

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A muchos usuarios les quedan solo servicios locales o una intranet nacional limitada

El apagón digital había comenzado en enero cuando las masivas manifestaciones civiles motivadas por el colapso de la moneda local (el rial), el aumento de la inflación y el agravamiento de la crisis económica derivaron en fuertes enfrentamientos callejeros y destrozos en edificios gubernamentales. Allí, las autoridades de Teherán atribuyeron los disturbios a maniobras de inteligencia de Estados Unidos e Israel y cortaron los enlaces internacionales.

Sin embargo, tras una breve ventana de normalización parcial semanas después, el régimen iraní impuso un nuevo cerco tecnológico estricto el 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques aéreos conjuntos ejecutados por las fuerzas militares estadounidenses e israelíes contra posiciones e infraestructura en territorio iraní.

A lo largo de ese período, organizaciones internacionales de monitoreo de internet como NetBlocks reportaron caídas masivas en la conectividad y limitaciones en plataformas extranjeras, aplicaciones de mensajería y redes privadas virtuales (VPN), utilizadas por millones de iraníes para evadir la censura.

Las manifestaciones se extendieron por varias ciudades y también entre la diáspora iraní

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Incluso, el observatorio internacional de monitoreo de red detalló que la mayoría de los ciudadanos iraníes sufrieron un apagón virtual de 87 días, lo que equivale a más de 2.064 horas de interrupción del servicio.

Denuncias por falta de transparencia

La prolongada desconexión digital generó fuertes denuncias por parte de los organismos de derechos humanos y los grupos de monitoreo técnico en el exterior.

A través de un comunicado emitido en Instagram, NetBlocks advirtió que el apagón informativo "eliminó cualquier tipo de transparencia en torno a las ejecuciones" de opositores políticos llevadas a cabo por el aparato judicial del régimen.

Denunció que la falta de comunicación externa profundizó las "condiciones inhumanas y la incertidumbre diaria" a la que se ven sometidos los críticos, activistas y disidentes que se encuentran encarcelados en prisiones iraníes.

MV