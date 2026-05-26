Martín Ardohaín sobre los reclamos del campo: “Indudablemente el Gobierno está prestando atención”

El diputado nacional, Martín Ardohaín, respaldó en Canal E la nueva baja de retenciones anunciada por el gobierno de Javier Milei, defendió el rumbo económico oficial y presentó un proyecto para endurecer penas por inseguridad rural.

Martín Ardohaín aseguró que el Gobierno “está leyendo muy bien los reclamos” del campo y destacó que el anuncio sobre retenciones “era lo que el sector agropecuario necesitaba”.

El Gobierno continúa con su plan de priorizar el campo

Asimismo, explicó que ya había impulsado iniciativas similares en el Congreso y celebró que el Gobierno avanzara en esa dirección. “Revisaba mi proyecto que había presentado de bajas retenciones y la verdad que se ajusta bastante”, afirmó. Y agregó: “Indudablemente el Gobierno está prestando atención”.

Sobre la situación del trigo, Ardohaín advirtió que muchos productores estaban al límite antes del anuncio oficial: “En La Pampa directamente no se podía sembrar con el grado de retenciones que tenía el trigo”.

El impacto de las retenciones sobre la producción

También describió el contexto productivo como crítico por el aumento de costos: “Las máquinas estaban paradas y los números totalmente en rojo”. Además, consideró que la medida llegó “todavía” a tiempo para la campaña de siembra, aunque aclaró que, “eso lo va a decidir el productor porque es el que arriesga su capital”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que la rebaja anunciada “no es la panacea” porque “con esto cubrís un 40% de lo que perdiste”. Sin embargo, remarcó: “El productor, como siempre en Argentina, nos va a sorprender”.

Respecto del esquema gradual para la soja, reclamó mayor previsibilidad y pidió avanzar con una ley que impida futuros aumentos por decreto. “Lo más importante, como lo dijimos desde el PRO desde el principio, es una baja de retenciones por ley”, sostuvo.