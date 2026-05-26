Alerta por el estancamiento en la molienda de soja: “Brasil ya exportó más harina de soja que la Argentina”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E el crecimiento de Brasil en soja, cuestionó el estancamiento argentino y pidió acelerar la baja de retenciones, profundizar la hidrovía y aumentar el corte de biodiesel.

“El título es ¿cuánto falta para que Brasil se convierta en el primer exportador mundial de harina de soja?”, planteó Javier Preciado Patiño al analizar las proyecciones del USDA para la campaña 2026-2027.

No hubo avances en la molienda de soja por parte de Argentina

Según explicó, tanto Brasil como Estados Unidos están aumentando fuertemente la molienda de soja, mientras que Argentina permanece estancada. “Estados Unidos en los últimos tres años aumentó 12% la molienda de soja. Brasil también aumentó 12% y nosotros estamos en cero”, afirmó.

Patiño remarcó que el cambio de liderazgo ya comenzó a verse en los números del primer cuatrimestre de 2026. “La mala noticia que tengo en este primer cuatrimestre, Brasil ya exportó más harina de soja que la Argentina”, señaló. Y detalló: “Brasil exportó 7.700.000 toneladas y la Argentina exportó 7,5”.

Fuerte disminución en la brecha entre la producción de Argentina y Brasil

Además, recordó que hace apenas una década la diferencia era ampliamente favorable para Argentina. “Hace 10 años, la diferencia entre lo que exportaba la Argentina de harina de soja y lo que exportaba Brasil era de 21 millones de toneladas”, sostuvo.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que esa brecha prácticamente desapareció: “Para este año, 2026-2027, en el mejor de los casos, la diferencia a favor de la Argentina va a ser de 2,5 millones de toneladas”.

Asimismo, explicó que el crecimiento de Brasil y Estados Unidos está vinculado directamente al desarrollo del biodiesel. “Ellos tienen una herramienta, igual que los Estados Unidos, muy poderosa, que es el consumo de biodiesel. El uso de aceite de soja para producir biodiesel”, sostuvo.