“Argentina está entre los últimos países de la región que recibió inversión extranjera directa durante 2025”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, pasó por Canal E y se refirió al impacto del clima electoral sobre las inversiones, cuestionó los resultados del RIGI y alertó sobre el bajo ingreso de capitales extranjeros en Argentina.

Ariel Maciel sostuvo que el nuevo régimen apunta exclusivamente a proyectos que todavía no existen en el país y no contempla alivios para sectores productivos ya instalados y afectados por la crisis. “No hay novedades para ellos, pero es un motivo para construir este super RIGI que va a beneficiar a todas las empresas que vendrán con inversión para nuevos proyectos que no existen en Argentina”, explicó.

Dudas entre los grandes capitales en cuanto a la reelección del Gobierno

Según detalló, en las oficinas corporativas ya comenzaron a circular estudios y sondeos sobre el futuro político argentino de cara a las elecciones presidenciales. “En todas las oficinas de Buenos Aires están circulando muchos distintos reglamentos de opinión para saber cómo está la imagen del Gobierno de cara a lo que va a ser la elección del año próximo”, señaló.

En ese marco, Maciel reveló que varias compañías decidieron postergar desembolsos importantes. “Una inversión de una rentabilidad de 10 años, vamos a esperar y no hacer mucho”, contó que le transmitió el CEO de una multinacional con intereses en Vaca Muerta.

Freno en las inversiones de los capitales extranjeros

Asimismo, explicó que incluso empresas brasileñas interesadas en el desarrollo energético argentino comenzaron a revisar sus planes. “Cuando vieron que el Gobierno empezaba a tambalear en términos de condiciones de reelección, dijeron vamos a esperar y continuar las inversiones”, afirmó.

Además, el entrevistado remarcó que los proyectos concretados hasta ahora bajo el RIGI pertenecen mayoritariamente a compañías locales ya posicionadas en la cuenca neuquina. “De todas las inversiones que hubo en la Argentina, a partir del RIGI, solamente invirtieron empresas argentinas que estaban en manos de Vaca Muerta”, sostuvo.

Uno de los datos centrales fue el bajo volumen de inversión extranjera directa que recibió Argentina durante 2025, incluso con el RIGI en funcionamiento. “La Argentina está entre los últimos países de la región que recibió inversión extranjera directa durante 2025”, advirtió.