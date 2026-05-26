Con la estabilidad del dólar el carry trade aumenta su actividad: “Es un momento que tiene muchísimo sentido”

El economista, Lucas Carattini, habló con Canal E y analizó el rendimiento del carry trade en Argentina, el atraso cambiario, la inflación en dólares y el impacto político sobre la economía.

Lucas Carattini explicó que la estrategia de carry trade continúa dando resultados positivos porque “tenés el dólar prácticamente en el mismo nivel” mientras la tasa en pesos sigue acumulando rendimiento. En ese sentido, afirmó: “Medido en dólares, la ganancia era mucho más alta”.

Cuál es la brecha entre el sistema financiero y la economía real

Sin embargo, marcó una diferencia clave entre el rendimiento financiero y el poder adquisitivo real. “Cuando vos comparás la tasa contra lo que es la inflación pasada, ahí sí estás empezando a tener una tasa negativa”, señaló.

Carattini remarcó que el corto plazo todavía luce favorable para la estabilidad cambiaria. “Si vos sumás el agro, con una campaña, te diría que bastante buena”, junto con “el superávit energético” y “el resto de flujos de dólares”, explicó que “el dólar debería seguir manteniéndose estable”.

Expectativa por la llegada de volatilidad

Además, agregó que el escenario podría cambiar a medida que se acerquen las elecciones: “Vamos a empezar a discutir en no mucho tiempo todo lo que es la vorágine y volatilidad que traen siempre aparejadas las elecciones”.

Sobre el carry trade, el entrevistado planteó: “Me parece que es un momento que tiene muchísimo sentido”. Y recomendó cautela a quienes ya lograron ganancias en dólares: “Cuando vos tenés rendimientos en dólares, 8, 9, 10, el porcentaje que vos más te guste, arriba de ese 5%, siempre tiene sentido tomar ganancias”.

También se refirió al fuerte encarecimiento de la economía argentina en dólares. “Pasamos de ser un país relativamente muy barato en dólares” a una situación completamente distinta, afirmó.