El Gobierno modificará el régimen de inocencia fiscal: se espera que la norma “le dé seguridad política a los contribuyentes”

El tributarista, César Litvin, en comunicación con Canal E, analizó las modificaciones que el Gobierno evalúa implementar sobre el régimen de “inocencia fiscal” y aseguró que el Ministerio de Economía aceptó revisar algunos puntos cuestionados por especialistas del sector.

César Litvin explicó que uno de los aspectos más debatidos fue el régimen CETAE y las posibles discrepancias futuras entre lo declarado por el contribuyente y la interpretación del fisco. “Se trabajó sobre ese tema, se analizaron distintas alternativas y seguramente el Gobierno se comprometió a arreglar estas dos cuestiones”, afirmó.

Los plazos es un factor a revisar

Además, señaló que otro reclamo importante fue la extensión de los plazos: “Nadie le dio una prórroga a los tributaristas”.

Sobre si las modificaciones realmente se concretarán, Litvin planteó: “Yo creo que sí que va a ser modificado”. Y agregó: “Esto va a salir en una norma que recepte estas inquietudes que fueron aceptadas por el ministro y el equipo de gente que lo acompañó”.

Cuál es el objetivo de la norma

También destacó que el vencimiento original del 11 de junio fue postergado hasta el 27 de junio para permitir mayores precisiones normativas. “Es tiempo suficiente para seguir meditando y esperando la norma que le dé esta seguridad política a los contribuyentes que quieran entrar en el régimen”, sostuvo.

El entrevistado aclaró que adherirse al régimen simplificado no implica necesariamente blanquear dólares no declarados. “No necesariamente puede estar adherido al régimen simplificado por la ventaja de tener una declaración jurada muy simple”, explicó.

Sin embargo, recomendó ingresar al sistema a quienes poseen ahorros no declarados: “Aquel que tiene dólar en colchón y puede entrar en el régimen yo le sugiero que ingrese sin duda porque es bueno”.