Cómo se prepara Brasil, tanto política como económicamente, para el Mundial de la FIFA 2026

A 16 días del inicio del Mundial 2026, el periodista brasileño, Patricio De La Barra, en diálogo con Canal E, aseguró que en Brasil “se renovó la esperanza en la selección brasileña después de veinte y pocos años que no alcanza un título” y explicó que el clima alrededor del equipo cambió completamente tras la convocatoria de Neymar por parte de Carlo Ancelotti.

Patricio De La Barra sostuvo que, “la gente se ha ido un poco alejando de la selección por todo esto que había ocurrido con la Confederación Brasileña de Fútbol y por la polarización que existe acá en el país”, aunque remarcó que el Mundial volvió a despertar entusiasmo entre los hinchas brasileños.

El factor económico será determinante para este Mundial

Asimismo, destacó el impacto económico que tendrá la Copa del Mundo y afirmó que, “será una cifra récord en el aspecto económico, de distribución de dinero para las selecciones que participen”. Además, explicó que, “con 48 selecciones hay una distribución de 747 millones de dólares” y que “el campeón recibe 50 millones de dólares”.

De La Barra también subrayó el movimiento generado alrededor de las entradas y los derechos televisivos. “Las cifras que se barajan para las emisoras de televisión, la venta de cuotas, alcanzó cifras récord, así como también la venta de ingresos”, señaló.

Cuál es el precio de las entradas para los partidos

Según detalló, la FIFA lanzó tickets “desde 60 dólares hasta 10.990 dólares”, mientras que muchos brasileños ya comenzaron a organizar viajes hacia Estados Unidos, México y Canadá, sedes del torneo.

Uno de los ejes fue el regreso de Neymar al seleccionado brasileño. El entrevistado explicó que, “después que Ancelotti convocó a Neymar, que era una gran duda que teníamos acá por causa de esta polarización política, resolvieron salir a la calle a conmemorar”.

Incluso relató que los fanáticos “lanzaron fuegos artificiales y ya comenzaron a pintar las calles justamente con la figura de Neymar”. A su vez, consideró que la presencia del delantero genera un impacto emocional y futbolístico: “Es el último referente que existe en el mundo del fútbol, junto con Messi, junto con Cristiano Ronaldo y otras figuras”.