El Merval cerró mayo sin tendencia y el mercado espera más volatilidad para el segundo semestre

El mercado argentino atraviesa un cierre de mayo marcado por la estabilidad cambiaria y un Merval que continúa sin una tendencia definida. Aunque las acciones mostraron una recuperación en la última rueda de la semana corta, los analistas siguen observando un escenario de estancamiento en la renta variable local.

En diálogo con Canal E, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, sostuvo que el índice accionario intenta recuperar terreno tras varias semanas de lateralización. “Con la suba que estamos teniendo hoy en torno al 2%, está tratando de arrimarse nuevamente a la zona de 1950 dólares”, explicó.

El Merval sigue sin una tendencia clara

Según el especialista, el mercado local todavía no logra consolidar un movimiento alcista sostenido. “Desde mitad del mes pasado que no logra llegar a esos valores el Merval”, afirmó en referencia al objetivo de los 2.000 dólares para el índice argentino.

Búccolo remarcó además que el rendimiento bursátil apenas alcanza para compensar la inflación. “Sólo cubre la inflación y hasta ahí, medio tirado de los pelos”, expresó al analizar el comportamiento de las acciones durante mayo.

Para el analista, el crecimiento económico todavía no logra reflejarse de forma homogénea en el mercado accionario. Mientras algunos papeles permanecen rezagados, el sector energético continúa liderando las subas.

YPF y el sector energético sostienen al mercado

Dentro de las acciones argentinas, YPF aparece como uno de los activos con mejor desempeño en lo que va del año. “La cabecera, la que pudo más o menos sostener el rendimiento, fue YPF”, señaló Búccolo.

El especialista vinculó parte de ese rendimiento al impacto internacional del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo. Según indicó, la petrolera volvió a ubicarse cerca de máximos históricos, aunque enfrenta dificultades para sostener esos niveles.

Al mismo tiempo, explicó que el mercado alterna el protagonismo entre bancos y empresas energéticas. “Se intercambian de roles con el sector energético y en el neto quedás prácticamente en el mismo lugar”, resumió.

Calma cambiaria y dudas para el segundo semestre

En relación con el tipo de cambio, Búccolo consideró que junio podría mantener la dinámica de estabilidad observada durante las últimas semanas. “Podemos llegar a tener todo junio esta dinámica del dólar tranquilo, bastante estable y lateral”, comentó.

El analista proyectó un dólar MEP en torno a los $1.430 y un contado con liquidación debajo de los $1.500 durante las próximas semanas. Sin embargo, advirtió que el escenario podría cambiar en la segunda mitad del año.

“Incluso se puede poner del lado vendedor el Banco Central para la segunda mitad del año”, sostuvo. Según explicó, ese cambio podría generar “un pequeño salto en el tipo de cambio” y una mayor volatilidad política y financiera hacia fin de año.

El mercado mira de reojo los anuncios económicos

Respecto de las recientes señales económicas del Gobierno y la revisión del FMI, Búccolo consideró que todavía no alcanzan para modificar la dinámica del mercado.

“El mercado lo mira de reojo porque son anuncios de una relevancia menor”, aseguró. En esa línea, agregó que los inversores siguen esperando medidas concretas que funcionen como un verdadero impulso para bonos y acciones.

“Hasta que no venga algo concreto que le dé un impulso al mercado, va a seguir con esta dinámica”, concluyó el especialista durante la entrevista.