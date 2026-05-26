Escrituras: crecen las operaciones al contado y caen los créditos hipotecarios

El mercado inmobiliario porteño mostró en abril un escenario particular: la cantidad de escrituras prácticamente no tuvo variaciones respecto del mismo mes de 2025, aunque cambió de manera drástica la forma de financiar las operaciones. Según explicó Valeria Goldman, consejera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en abril de 2026 se registraron 5.472 escrituras de compra-venta, apenas una más que en abril del año pasado.

“Se firmaron 5.472 escrituras de compra-venta y eso refleja, comparado con abril del 2025, el mismo número con la diferencia de una sola escritura”, destacó Goldman.

La consejera del Colegio de Escribanos remarcó que el dato más relevante no es la estabilidad en la cantidad de operaciones, sino la fuerte caída de los créditos hipotecarios. “Estamos a la mitad exactamente de créditos hipotecarios de abril 2025 con abril 2026”, afirmó, y explicó que hoy predominan las operaciones realizadas con dinero propio.

El desplome del crédito hipotecario preocupa al sector

Goldman recordó que durante 2025 el crédito hipotecario había impulsado gran parte de las operaciones inmobiliarias. “De cada 10 escrituras de compra-venta, seis o un poquito más eran con créditos hipotecarios y hoy estamos sin créditos hipotecarios”, señaló.

En ese sentido, advirtió que la falta de financiamiento perjudica a todos los actores del mercado. “Es un escenario que perjudica a todo el mundo. Perjudica al comprador, perjudica al vendedor, perjudica al banco”, sostuvo.

Además, alertó sobre el impacto que podría verse en los próximos meses si no hay una reactivación del crédito. “Si no tengo una reactivación crediticia, no voy a tener los mismos números. Se me va a complicar muchísimo”, explicó al referirse a las comparaciones interanuales hacia fines de 2026.

El ladrillo vuelve a consolidarse como refugio de valor

Pese a las dificultades para acceder al financiamiento, el mercado mantiene dinamismo gracias a las operaciones al contado y al aumento del valor del metro cuadrado. Según Goldman, esta situación genera oportunidades tanto para vendedores como para compradores. “El precio del metro cuadrado ha subido. Por lo tanto, para los vendedores es una gran oportunidad de no retener inmuebles”, afirmó.

La especialista también destacó el histórico vínculo de los argentinos con el mercado inmobiliario como resguardo económico. “Nosotros tenemos una cultura de resguardarnos en los ladrillos”, expresó, y agregó que el sinceramiento fiscal y la baja de impuestos pueden incentivar aún más la circulación de ahorros hacia el sector.

Finalmente, Goldman invitó al público a participar de una jornada gratuita de asesoramiento organizada por el Colegio de Escribanos el próximo 6 de junio en la sede del Gobierno porteño. Allí se brindará orientación sobre créditos hipotecarios, compra-venta de inmuebles y protección patrimonial familiar.