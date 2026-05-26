Gustavo Damián González: “La economía va a resultar central para el humor de la ciudadanía”

El Gobierno nacional intenta recuperar la iniciativa política luego de semanas marcadas por internas y desgaste en la imagen presidencial. Para el analista político, Gustavo Damián González, la reciente mesa política y las reuniones posteriores al Tedeum buscaron transmitir una señal de cohesión interna dentro de La Libertad Avanza.

Según explicó el analista, el presidente Javier Milei intenta ordenar las distintas líneas internas del oficialismo y fortalecer figuras clave de su entorno político. “Lo que quiere es unir esos dos cabos”, afirmó en referencia a los sectores vinculados a Luis Caputo y Karina Milei. Además, destacó que el oficialismo intentó mostrar “un Adornis activo” para dejar atrás la crisis política de las últimas semanas.

Sin embargo, González consideró que la situación judicial y el desgaste político seguirán presentes. “La justicia va a ir actuando y la sociedad civil ya una parte importante la juzgó”, sostuvo, al analizar la caída en la popularidad del Presidente reflejada en distintas encuestas.

La economía, el empleo y el impacto social

Para el analista político, el eje económico volverá a ser determinante en el escenario electoral. Aunque reconoció que el Mundial y una eventual visita del Papa podrían darle “algo de aire” al Gobierno, remarcó que el verdadero termómetro social estará en la situación cotidiana de la población.

“La gente va cambiando sus preferencias”, explicó González, y señaló que si bien al inicio de la gestión la prioridad era bajar la inflación, hoy aparecen nuevas preocupaciones vinculadas al empleo y al poder adquisitivo. “Hoy hay otros temas de debate, por ejemplo la pérdida de trabajo y no llegar a fin de mes”, remarcó.

Además, aseguró que las distintas figuras políticas ya comenzaron a posicionarse de cara al próximo escenario electoral. Mencionó el rol de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y referentes del peronismo como Axel Kicillof, en un contexto donde, según indicó, “la campaña ya está a flor de piel”.

En relación con una posible visita papal a la Argentina, González relativizó su impacto político de largo plazo. “La visita del Papa es un verano, una brisa de primavera, pero no mucho más que eso”, señaló, aunque reconoció que el oficialismo buscará capitalizar políticamente ese acontecimiento.

El Congreso y la agenda legislativa

Finalmente, el analista consideró que el verdadero valor de la mesa política oficialista no estará en las fotos, sino en la capacidad de impulsar iniciativas parlamentarias. “Lo más importante de la mesa política no es la foto, es la agenda parlamentaria que puedan generar”, afirmó.

Entre los principales temas legislativos mencionó la reforma electoral, la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y una nueva etapa del RIGI. Para González, el Gobierno necesita recuperar centralidad política a través del Congreso y volver a marcar la agenda pública.