Ramiro Tosi sobre la recuperación económica: “Por primera vez, 14 de los 15 sectores mostraron números positivos”

La economía argentina mostró nuevas señales de recuperación durante marzo, luego de varios meses de fuerte volatilidad en distintos sectores productivos. Así lo reflejó el último dato del EMAE, que registró una suba interanual del 5,5% y permitió cerrar el trimestre con crecimiento.

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi analizó los principales indicadores de la semana y destacó que, por primera vez en mucho tiempo, casi todos los sectores de actividad registraron números positivos. También se refirió al impacto del conflicto internacional sobre los precios, la baja de retenciones y el nuevo desembolso del FMI.

El EMAE mostró una recuperación más amplia de la economía

Tosi explicó que el dato más importante del informe fue la expansión de la recuperación a casi toda la actividad económica.

“Por primera vez en bastantes meses, 14 de los 15 sectores que componen el indicador mostraron registros positivos”, señaló.

El economista remarcó que el Gobierno recibió el dato como un alivio luego de la fuerte caída observada en febrero. Además, destacó que sectores que venían rezagados comenzaron a mostrar mejoras.

“La sorpresa positiva fue que la industria manufacturera volvió a terreno positivo después de varios meses”, comentó al analizar el desempeño del sector.

El agro, la minería y Vaca Muerta siguen liderando el crecimiento

Según explicó Tosi, los sectores vinculados al agro, la minería y el petróleo continúan siendo los principales motores de la economía argentina.

“Los sectores que más crecen siguen siendo el agro, la minería y la actividad vinculada a Vaca Muerta”, sostuvo durante la entrevista.

En ese sentido, indicó que la gran incógnita hacia adelante será determinar si la recuperación logra consolidarse en el resto de los sectores o vuelve a concentrarse únicamente en actividades específicas.

La suba del petróleo comenzó a impactar en otros precios

El economista también analizó el comportamiento de los precios mayoristas, que mostraron una aceleración impulsada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la suba internacional del petróleo.

“La suba del precio del petróleo empezó a contagiarse a productos químicos y plásticos”, explicó.

Tosi remarcó que el incremento en los costos ya comenzó a sentirse en sectores productivos clave, especialmente en el agro.

“Los fertilizantes también están sintiendo el impacto de la suba del petróleo”, agregó al referirse a la situación del campo.

La baja de retenciones y el impacto sobre el sector agropecuario

Durante la entrevista, Tosi se refirió además al anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre la reducción de retenciones para el trigo y la cebada.

“La baja busca compensar parte de la pérdida de rentabilidad que tuvo el productor por el aumento de los costos”, explicó.

El economista detalló que la reducción del 7,5% al 5,5% para trigo y cebada sería permanente, mientras que en el caso de la soja el esquema dependerá de la evolución de la recaudación y de la continuidad del Gobierno.

“El Gobierno apuesta a que la recuperación económica permita financiar esta baja de retenciones”, indicó.

El FMI aprobó un nuevo desembolso para Argentina

Tosi también analizó la aprobación de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, que habilitará un desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares.

“El Gobierno ya había pagado cerca de 800 millones de dólares en intereses y ahora recuperará buena parte de ese dinero”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el impacto no se verá directamente en la economía cotidiana de la población.

“En la economía de la calle no va a haber un efecto directo”, afirmó.

La apuesta oficial para bajar el riesgo país

Finalmente, el economista explicó que el principal objetivo del Gobierno es aprovechar el acuerdo con el FMI y la acumulación de reservas del Banco Central para recuperar acceso a los mercados internacionales.

“Argentina necesita recuperar acceso a los mercados internacionales para refinanciar sus vencimientos”, sostuvo.

Además, recordó que el propio FMI planteó la necesidad de que el país reduzca su vulnerabilidad financiera y pueda volver a emitir deuda en el exterior.

“El Gobierno espera que esto ayude a romper el techo del riesgo país por encima de los 500 puntos básicos”, concluyó.