Alejandro Sangiorgio advirtió por el deterioro del poder adquisitivo: “Los gastos fijos crecieron un 80% más que la inflación”

El aumento de los gastos fijos volvió a encender las alarmas sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina. Mientras la inflación general desaceleró en los últimos meses, distintos servicios y consumos esenciales continuaron subiendo muy por encima del promedio.

En diálogo con Canal E, el economista Alejandro Sangiorgio analizó el impacto de las tarifas, el transporte y otros costos mensuales sobre los ingresos familiares. Además, advirtió que el peso de estos gastos ya representa una porción cada vez mayor del presupuesto de los hogares.

Los gastos fijos crecieron muy por encima de la inflación

Sangiorgio explicó que en marzo el IPC general marcó un aumento de 3,4%, mientras que el índice de gastos fijos alcanzó el 5,1%.

“El índice de gastos fijos creció un 50% más que la inflación general”, sostuvo el economista al comparar ambas mediciones.

La situación se profundizó en abril. Según detalló, mientras el IPC bajó al 2,6%, los gastos fijos se mantuvieron en 4,7%. “La diferencia con el IPC se amplió un 80%”, afirmó.

Qué rubros golpean más al bolsillo

Entre los sectores que más aumentaron aparecen vivienda, electricidad, gas y agua, con subas muy superiores al promedio inflacionario.

“Los servicios públicos estuvieron un 35% por encima del IPC general”, explicó Sangiorgio. También mencionó al transporte, que avanzó un 70% más que la inflación promedio.

El economista agregó que los rubros de comunicación y enseñanza también registraron fuertes aumentos. “Celular, internet y educación estuvieron un 40% por encima”, señaló.

La caída del salario real y el ingreso disponible

Sangiorgio remarcó que el deterioro de los ingresos se vuelve más evidente cuando se comparan los salarios con los gastos fijos y no solo con el IPC general.

“El salario privado registrado perdió entre un 18% y un 19% frente a la evolución de los gastos fijos”, sostuvo durante la entrevista.

Además, recordó que el salario privado real acumula siete meses consecutivos de caída. “Hoy está en el mismo nivel que en mayo de 2012”, indicó.

En el caso de las jubilaciones, el economista aseguró que la pérdida fue todavía mayor. “Las jubilaciones perdieron un 10,3% real”, detalló.

El impacto de las tarifas y el combustible

El especialista también analizó cómo el conflicto internacional y el aumento del petróleo repercuten sobre los precios internos.

Según explicó, YPF implementó un esquema para amortiguar parte del impacto de la suba internacional del crudo. Sin embargo, advirtió que los aumentos igualmente terminan trasladándose a otros sectores.

“El combustible está presente en logística, transporte, comunicación y servicios públicos”, explicó Sangiorgio al señalar los efectos indirectos sobre los costos mensuales.

Los gastos del hogar ya absorben gran parte de los ingresos

De acuerdo con el análisis del economista, los gastos fijos representan actualmente entre el 38% y el 44% del presupuesto familiar promedio.

Pero a ese escenario se suma otro problema creciente: la mora crediticia. “Hay un costo fijo oculto que es el pago de cuotas y deudas”, advirtió.

Sangiorgio sostuvo que, sumando ambos factores, muchas familias destinan cerca del 60% de sus ingresos a cubrir costos fijos y obligaciones financieras. “Por eso cuando uno habla con la gente siente que el sueldo no alcanza”, concluyó.