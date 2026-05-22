Argentina ya superó el cupo de exportación de miel hacia la Unión Europea

El sector apícola argentino atraviesa días de fuerte movimiento luego de la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que eliminó aranceles históricos para la exportación de miel. La noticia fue celebrada por los productores, aunque también crece la preocupación por posibles cambios legislativos que podrían afectar la actividad.

En diálogo con Canal E, el tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, Roberto Imberti, destacó el impacto positivo del acuerdo comercial, pero advirtió sobre los riesgos que implicaría la derogación de una ley que protege a las abejas y a la biodiversidad.

El acuerdo con Europa impulsó las exportaciones de miel

Imberti explicó que el nuevo convenio eliminó un arancel del 17,3% que afectaba desde hace más de dos décadas a las exportaciones argentinas hacia Europa.

“Nos han sacado un arancel que estaba desde hace más de 20 años para entrar a Europa”, señaló durante la entrevista.

Según detalló, el sector ya logró superar rápidamente el cupo previsto inicialmente para la Argentina. “Se superó la cuota que le correspondía al país”, afirmó.

El dirigente explicó que el cupo exportador irá aumentando progresivamente durante los próximos cinco años, lo que abre mejores perspectivas para el comercio exterior de la miel argentina.

Los beneficios todavía no llegan al productor

A pesar del entusiasmo por el acuerdo con la Unión Europea, Imberti aclaró que el impacto positivo todavía no se refleja directamente en los apicultores.

“La miel que está saliendo ahora es la que ya habían comprado los exportadores”, explicó al referirse a las operaciones concretadas durante los últimos meses.

Según indicó, recién el próximo año podrían verse mejoras más directas para los productores primarios. “Posiblemente el año que viene haya mayores ventajas para los apicultores”, sostuvo.

La preocupación por la Ley Hojarasca

En paralelo al acuerdo comercial, el sector sigue con atención el avance de la denominada Ley Hojarasca, un paquete legislativo que contempla la derogación de distintas normativas consideradas obsoletas.

Entre ellas aparece la ley 20.876 de 1974, que declara de interés nacional a la apicultura y protege a las abejas como insectos útiles para la biodiversidad y la producción agrícola.

“No es beneficioso que saquen una ley que protege a las abejas”, advirtió Imberti al analizar la situación.

El dirigente sostuvo que esa normativa funciona como un marco de defensa para el sector frente a fumigaciones y otras actividades que pueden perjudicar a las colmenas.

La importancia de las abejas para la biodiversidad

Imberti remarcó que la discusión trasciende el aspecto económico y se relaciona directamente con el cuidado ambiental.

“La abeja protege la biodiversidad y la polinización de los cultivos”, afirmó durante la entrevista.

Además, sostuvo que eliminar esa protección legal podría dejar al sector sin herramientas frente a distintas problemáticas productivas. “Tener una ley que ampara la actividad es una ventaja”, agregó.

Cómo vienen las exportaciones y el mercado interno

Según los últimos datos mencionados por el dirigente, la Argentina ya exportó cerca de 30.000 toneladas de miel en lo que va del año.

Imberti explicó que muchas operaciones se adelantaron por la entrada en vigencia del acuerdo europeo y también por la posibilidad de nuevos aranceles en Estados Unidos.

En cuanto al consumo interno, señaló que todavía existe poca información estadística formal debido a que numerosos productores venden de manera directa en pueblos y localidades.

“No hay una encuesta oficial de cuánto se vende realmente de miel en el mercado interno”, comentó al explicar el trabajo que realizan junto con la FAO y distintas entidades del sector.

Finalmente, el dirigente destacó que la combinación entre el acuerdo comercial, el Día Mundial de la Abeja y el crecimiento de las exportaciones ayudó a darle mayor visibilidad a la actividad. “Son buenas noticias para que la gente conozca más los beneficios de la miel”, concluyó.