Oportunidad para la miel argentina en Europa: “Hoy el arancel es cero, lo cual nos pone mucho más competitivos”

El presidente de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel y propietario de Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel, Carlos Levin, habló con Canal E y celebró los primeros embarques de miel orgánica argentina hacia Bélgica y aseguró que la eliminación de aranceles en Europa abre una oportunidad histórica para el sector apícola nacional.

Carlos Levin resaltó que, “después de tantos años, son 26 años que se iniciaron las tramitaciones de este convenio Mercosur-UE, que finalmente ya está en vigencia desde el primero de mayo”, y sostuvo que uno de los grandes beneficiados será el sector mielero argentino.

La miel se mete entre los productos clave del comercio con Europa

“Uno de los primeros productos que pica en punta, seguramente junto con la carne argentina, tan apreciada en todo el mundo, es la miel”, afirmó.

Levin explicó que el reconocimiento internacional de la miel argentina está vinculado directamente con su calidad y autenticidad. “La miel es argentina, siempre reconocida por su calidad y su inocuidad”, señaló. Y remarcó especialmente: “Nuestra miel es auténtica, es la miel que producen las abejas y cosechan los apicultores”.

Preocupación por el comercio de miel antinatural

En ese sentido, advirtió sobre la competencia internacional con productos adulterados. “Estamos en una lucha muy particular y los mismos apicultores europeos con lo que son las mieles chinas, vietnamitas y de otros países, en donde ingresan mieles que no son mieles”, expresó.

Según explicó el entrevistado, “son productos sintéticos, son distintos tipos de azúcares que no tienen nada que ver con la miel y que entran a precios regalados”.

Además, destacó el impacto económico del nuevo escenario comercial con la Unión Europea: “Nosotros teníamos un arancel de 17,3 para el ingreso, hoy el arancel es cero, nos pone mucho más competitivos”.