Boom del agro: “Estamos acercándonos a números históricos”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, analizó que el sector agropecuario atraviesa meses decisivos por el ingreso de divisas y la liquidación de exportaciones, en un contexto atravesado por el aumento de costos, la presión impositiva y la volatilidad internacional.

Tristán Rodríguez Loredo sostuvo que, “los números están dando bastante positivos”, aunque aclaró que el repunte actual también debe analizarse en comparación con campañas anteriores afectadas por problemas climáticos y productivos. Según explicó, “estamos acercándonos, por supuesto que todavía falta para tener los números finales, a números históricos”.

El desarrollo de otros países sigue siendo mayor al de Argentina

Uno de los puntos centrales fue la comparación con otros países productores de la región. Asimismo, remarcó que, “Brasil, por ejemplo, en algunos tipos de producción, por ejemplo en la soja, nos ha casi triplicado”. Y agregó: “Vemos que un país vecino, con menores ventajas climáticas, ha elaborado una performance mayor”.

En ese contexto, Loredo señaló que Argentina enfrenta desafíos estructurales más allá del clima o de los precios internacionales. “Hay un tema básicamente de manejo de costos”, explicó, y recordó que anteriormente “el tipo de cambio más alto licuaba a cualquier tipo de alza de costos locales”, algo que “ahora esto no está pasando”.

También advirtió sobre el impacto que tiene el conflicto en Medio Oriente sobre la producción agropecuaria. “Si hay un alza de costos, que sea por el incremento del precio internacional del petróleo, tanto en los combustibles, es un insumo relevante, por el transporte y por el laboreo de las tierras”, afirmó.

Las implicancias del aumento del petróleo

Además, el entrevistado indicó que, “los fertilizantes son petróleo intensivo como insumo”, lo que agrava aún más el escenario productivo.

Sin embargo, consideró que el problema más importante continúa siendo la carga tributaria. “Los derechos de exportación en algunos productos, por ejemplo como la soja, en menor medida el maíz y el trigo, pero sobre todo la soja, son muy relevantes y explican casi más del 50% de la rentabilidad de los campos”, sostuvo.