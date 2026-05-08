El mercado cambiario continúa sin sobresaltos: “El flujo de ingresos de los saldos exportadores se mantiene con intensidad”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, dialogó con Canal E y evaluó que el mercado cambiario argentino atraviesa semanas de relativa estabilidad, aunque con señales que los analistas siguen de cerca.

Gustavo Quintana sostuvo que el movimiento reciente del dólar responde a cuestiones estacionales y remarcó que, “hubo un avance en el primer día de la semana, pero eso estacionalmente se da todos los meses”. Según explicó, “la compra dólar de oro puede estar influyendo, los bancos necesitan cobertura para atender las demandas de sus clientes, eso activa un poquito más la demanda de los mercados”.

Persiste la estabilidad en el dólar

Sin embargo, aclaró que el escenario general no cambió. “Los días siguientes se acomodó para abajo, ayer hubo una pequeña reacción del tipo de cambio mayorista, pero en un escenario muy bajo en los días de las primeras”, afirmó. Además, destacó que, “ayer fue una rueda con muy poco volumen de operaciones, la más baja en los últimos 10 días”.

Para Quintana, el factor central sigue siendo el ingreso de divisas provenientes del agro. “El flujo de ingresos de los saldos exportadores se mantiene con intensidad”, indicó. Y agregó: “Se comienza a sentir el inicio de una comercialización de la cosecha gruesa, el ingreso de camiones a Rosario, que es uno de los principales puertos de salida del producto agropecuario, está muy fuerte”.

No se esperan grandes cambios en el mercado cambiario

En ese contexto, consideró que no habrá grandes sobresaltos en el corto plazo: “Me da la sensación de que el escenario, lo que resta del mes, mucho no va a cambiar, salvo algún incidente”.

Sobre las tasas de interés, el entrevistado señaló que el Gobierno busca profundizar la baja. “Yo creo que las tasas tienden a bajar un poquito”, afirmó. Asimismo, explicó: “Toda la intención aparentemente oficial es que haya una convergencia más acelerada de las tasas hacia abajo”.

También mencionó el reciente movimiento financiero de la Ciudad de Buenos Aires: “Ayer la ciudad de Buenos Aires cobró deuda, pero en el plan de moneda extranjera y eso le quita un poco de presión a las tasas de interés”.