El dólar blue cerró sin cambios este viernes 8 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 105 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 46.056 millones de dólares.

El dólar blue cerró sin cambios este viernes 8 de mayo. La divisa paralela se mantuvo estable respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar Blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1400 y se compró a $1380.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1430,90, mientras que la compra se ubicó en $1428,50.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1483 para la venta y a $1482,50 para la compra.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1479,30 para la venta y a $1479,20 para la compra.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1846.

Dólar Oficial

El dólar oficial cerró a $1420 para la venta y a $1370 para la compra. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 110 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 105 millones de dólares y cerraron en 46.056 millones.