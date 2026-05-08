Federico González: “Patricia Bullrich es la voz de la oposición dentro del Gobierno y del sentido de la realidad”

El analista político, Federico González, conversó con Canal E y se refirió a la crisis política que atraviesa el Gobierno en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que involucran a Manuel Adorni.

Según Federico González, el escenario actual expone “un conflicto entre los racionales y los irracionales” dentro del Gobierno. En ese sentido, consideró que, “Patricia Bullrich, respecto a sus apariciones y sus pedidos, me parece que es la voz de la oposición dentro del Gobierno y del sentido de la realidad”.

Persiste la banca de Karina Milei hacia Manuel Adorni

Asimismo, afirmó que la ministra de Seguridad intenta advertir sobre el costo político del caso Adorni. “Es como si metan tanto, si no hacemos algo rápido, esto va a ir incinerando”, señaló. Además, vinculó la resistencia a desplazar al funcionario con la influencia de Karina Milei: “La irracionalidad también está en Karina Milei. Karina Milei sigue a la presidencia, y sigue queriendo sostener a Manuel Adorni”.

González fue crítico con las declaraciones públicas de Manuel Adorni. “Cualquier cosa que diga, ya uno la perciba, porque también es mentiroso”, sostuvo, y agregó: “Él trata de defender lo indefendible”.

También cuestionó la estrategia discursiva utilizada por Adorni para responder a las acusaciones judiciales. “Cuando uno tiene una verdad, es claro lo que dice, no da tanto vuelta”, afirmó. Sobre la misma línea, añadió: “Si no lo expresa, es porque no puede decir la verdad, no puede decir lo que parece que es”.

Dudas sobre el accionar de Adorni

Para el entrevistado, el argumento de no hablar para “no obstruir a la Justicia” no resulta convincente. “Me parece que esta invocación, desde el punto de vista legal, parece que son todos fuegos de artificios”, remarcó.

A su vez, interpretó que Bullrich intenta preservar políticamente al Gobierno frente al desgaste creciente del caso. “Me parece que Patricia Bullrich está ejerciendo lo mismo, que es cuidar al Gobierno”, afirmó. Aunque reconoció que también existe un componente de supervivencia política personal: “Por supuesto se cuida a sí misma”.