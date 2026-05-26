Elisabet Piacentini sobre el régimen de inocencia fiscal: “Es muy lento el goteo de dólares que están ingresando al sistema”

El Gobierno nacional esperaba una mayor incorporación de dólares no declarados al sistema bancario tras la implementación del régimen de inocencia fiscal. Sin embargo, para la tributarista Elisabet Piacentini, la respuesta de los contribuyentes viene siendo mucho más baja de lo previsto.

“Es muy lento el goteo de dólares que están ingresando al sistema”, afirmó la especialista, quien explicó que muchos contadores recomendaron cautela frente a las inconsistencias de la normativa. Según detalló, la ley prometía que quienes se adhieran a la declaración jurada simplificada podrían utilizar libremente sus ahorros sin inconvenientes futuros, aunque persistían dudas importantes.

Piacentini señaló que uno de los principales problemas era el límite de ingresos exigido para acceder al beneficio. “Muchos contribuyentes quedaban afuera”, sostuvo, y mencionó especialmente a empresas con gran volumen de facturación y bajo margen de ganancia, como las agencias de viajes.

Además, explicó que existía preocupación por el riesgo de perder los beneficios fiscales ante pequeñas diferencias detectadas por ARCA. “Estábamos con un margen muy estrecho de que alguna diferencia pudiera hacer caer todos los beneficios”, advirtió.

Cambios prometidos y preocupación empresarial

La especialista reveló que, tras las críticas del sector contable, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones informales con profesionales y prometió modificaciones al sistema. Entre las primeras medidas, destacó la prórroga para presentar la declaración jurada de ganancias.

“Ahora la declaración jurada vence el 27 de julio”, indicó Piacentini, y explicó que la extensión busca dar más tiempo a contribuyentes y asesores para adaptarse al nuevo régimen.

Sin embargo, la tributarista aseguró que todavía persisten problemas graves para las pymes y empresas. Uno de ellos es la rapidez con la que ARCA aplica embargos por deudas fiscales. “Tenés una deuda y a los 10 días ARCA te embarga todas las cuentas”, cuestionó.

También criticó el fuerte incremento de las multas por incumplimientos formales. “Las multas subieron 100.000% con la ley de inocencia fiscal”, remarcó. Actualmente, explicó, una pyme puede enfrentar sanciones de hasta 440.000 pesos por no presentar una declaración jurada en término.

Dólares “del colchón” y depósitos bancarios

En relación con los ahorros no declarados, Piacentini confirmó que hoy pueden ser depositados libremente si el contribuyente adhiere al régimen simplificado. “No tenés que dar cuenta del origen de esos fondos si adheriste a la declaración jurada simplificada”, explicó.

No obstante, insistió en que los tributaristas continúan recomendando planificación y prudencia, debido a que los bancos siguen exigiendo acreditar el origen lícito de los fondos en determinados casos.

Por último, aclaró que los bancos tienen obligación de aceptar dólares “cara chica”, “cara grande” o billetes manchados. “Es un derecho del contribuyente y un derecho del cliente bancario”, sostuvo, al recordar que existe una normativa vigente del Banco Central que obliga a las entidades financieras a recibirlos.