Alberto Ruskolekier se refirió a la crisis política de España: “Se ha destapado un escándalo de proporciones mayúsculas”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, advirtió sobre la magnitud de la crisis política que atraviesa España tras las acusaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruskolekier sostuvo que, “se ha destapado un escándalo, yo diría de proporciones mayúsculas” y explicó que la Audiencia Nacional española imputó al ex mandatario por “organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y presunto blanqueo de capital”.

Complicaciones en la causa

Asimismo, detalló que, “el plexo acusatorio que le fue informado al ex presidente Zapatero consta de 80 hojas, pero el bloque acusatorio ya tiene 8 tomos y 4.000 páginas”, y señaló que la declaración indagatoria prevista inicialmente para el 2 de junio fue postergada “porque la cantidad de pruebas y fojas que tiene que leer la defensa de Zapatero” impedía preparar adecuadamente la causa.

Ruskolekier afirmó que la empresa aérea Plus Ultra quedó bajo investigación por parte de Estados Unidos debido a “vuelos sospechosos” entre España y América Latina. En ese contexto, sostuvo que, “se detectó que había transporte sospechoso, posiblemente armamento, posiblemente oro, posiblemente divisas”.

Además, indicó que, “el ex presidente Zapatero aparecía en comunicación con directivos de esta empresa Plus Ultra” y aseguró que la información obtenida por Estados Unidos fue remitida a la Audiencia Nacional española.

Inconsistencias en la compra de petróleo

Uno de los puntos más sensibles de la investigación, según el entrevistado, es el supuesto rol de Zapatero en operaciones petroleras internacionales. “Zapatero aparece como intermediario para la venta de petróleo venezolano a ciertos países, por ejemplo China”, explicó.

También aseguró que, “cuando China quería comprar petróleo venezolano, tenía que firmar una carta de intención y estaba dirigida a la oficina del ex presidente Zapatero”. De acuerdo con su análisis, el ex mandatario “aparecía como comisionista de la venta de petróleo venezolano”.