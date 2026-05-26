Qué inversiones recomienda el mercado en medio de la volatilidad internacional

La volatilidad internacional, las tasas de interés elevadas y el conflicto en Medio Oriente siguen condicionando las estrategias de inversión global. En ese escenario, las petroleras aparecen como uno de los sectores más sólidos del año, mientras que las grandes tecnológicas atraviesan una etapa de mayor cautela.

En diálogo con Canal E, el economista Lionel Fernández repasó el “semáforo de inversiones” y explicó cuáles son los activos que hoy muestran señales positivas, cuáles permanecen expectantes y cuáles generan mayores dudas entre los inversores.

Las petroleras fueron las grandes ganadoras del año

Fernández aseguró que el sector energético se consolidó como el de mejor desempeño en 2026. “Las petroleras fueron la mejor inversión del año”, afirmó durante la entrevista.

El especialista destacó compañías como ExxonMobil, Chevron, Shell y Occidental Petroleum, que lograron subas superiores al 20% en lo que va del año, superando incluso al rendimiento del S&P 500.

Además, explicó que las energéticas funcionan como cobertura frente a los conflictos geopolíticos. “Las petroleras te balancean un portafolio porque están descorrelacionadas de la cartera”, sostuvo.

Cautela con las Big Tech y las empresas espaciales

En relación con las grandes tecnológicas estadounidenses, Fernández recomendó mantener una posición conservadora. “Hoy no soy comprador ni vendedor de las Big Seven”, señaló al analizar empresas como Apple, Nvidia, Amazon, Tesla y Meta.

Según explicó, el mercado todavía espera definiciones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. “Vamos a ver qué pasa con la tasa de interés, si van a bajar la tasa o si la van a subir”, indicó.

El economista también se refirió al creciente interés por el sector espacial, especialmente ante la próxima cotización de SpaceX. Sin embargo, recomendó cautela con las compañías vinculadas a cohetes y tecnología aeroespacial. “Ahí también me quedo con wait and see”, expresó.

Bonos internacionales y preocupación por la deuda de Estados Unidos

Dentro de la renta fija, Fernández explicó que los bonos del Tesoro estadounidense continúan ofreciendo rendimientos atractivos, aunque advirtió sobre el contexto fiscal de Estados Unidos.

“La emisión es cada vez más cara”, aseguró al analizar el impacto de las altas tasas de interés y el elevado déficit fiscal norteamericano.

El especialista señaló que los bonos a 30 años de Estados Unidos ya superan el 5% anual y consideró que el mercado empieza a descontar un escenario de inflación persistente.

Qué pasa con los bonos argentinos

En cuanto a los activos locales, Fernández diferenció entre bonos corporativos y soberanos. Criticó especialmente el bajo rendimiento de algunas obligaciones negociables de empresas argentinas.

“¿Cómo voy a pagar un bono de YPF, IRSA o Loma Negra menos que el 5%?”, cuestionó el economista.

En contraste, destacó al AO28 como una de las alternativas más interesantes dentro de los bonos soberanos argentinos. “Rinde 8,49%, bastante bien”, comentó.

Las inversiones energéticas ganan terreno

Fernández consideró que el contexto internacional seguirá favoreciendo al sector energético durante los próximos meses, especialmente por la tensión geopolítica y el rol de la OPEP en el mercado petrolero.

También remarcó el potencial de países productores como Brasil y Argentina. “Va a haber inversiones en Brasil y en Argentina porque Venezuela es un jugador más dentro de esto del petróleo”, concluyó.