José María Saráchaga analizó el Tedeum del 25 de Mayo: “Todo el mundo esperaba ver sangre y no la hubo”

El Tedeum del 25 de Mayo volvió a poner en el centro de la escena la relación entre la Iglesia Católica y el poder político en la Argentina. En medio de las tensiones previas al acto, el presidente Javier Milei mostró una actitud más moderada y evitó confrontaciones públicas durante su participación en la Catedral Metropolitana.

En diálogo con Canal E, el analista de discursos políticos José María Saráchaga repasó la histórica tensión entre los presidentes argentinos y la Iglesia, y consideró que el mandatario libertario protagonizó uno de sus gestos políticos más medidos desde el inicio de su gestión.

La histórica tensión entre los presidentes y la Iglesia

Saráchaga relativizó las polémicas generadas tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva y aseguró que el enfrentamiento entre el poder político y la Iglesia es una constante histórica en la Argentina.

“Todos los presidentes se han peleado con los curas por las homilías en los actos patrios”, recordó el especialista al mencionar los conflictos que atravesaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Incluso, señaló que el kirchnerismo llegó a evitar los Tedéum en la Ciudad de Buenos Aires por el enfrentamiento con Jorge Bergoglio antes de convertirse en el papa Francisco. “Néstor Kirchner huía de Capital Federal para no tener que aguantar a Bergoglio”, afirmó.

“Milei hizo todos los deberes”

Al analizar el acto oficial del 25 de Mayo, Saráchaga destacó el comportamiento político de Javier Milei y aseguró que el Presidente mostró una postura mucho más moderada de lo habitual.

“Por primera vez en toda su gestión, Milei hizo todos los deberes”, sostuvo el analista político al referirse a los saludos y gestos protocolares que el mandatario mantuvo con dirigentes oficialistas, opositores y referentes eclesiásticos.

El especialista remarcó especialmente el saludo cordial entre Milei y García Cuerva, además del abrazo con Jorge Macri. “Saludó a todos, sonrió con todos y midió cada gesto”, describió.

La moderación como estrategia política

Según Saráchaga, el Gobierno buscó transmitir una imagen más conciliadora durante el acto patrio para ampliar el respaldo político hacia sectores moderados.

“Moderate y saludá a todos”, resumió el consultor sobre la estrategia que, a su entender, aplicó el entorno presidencial durante la jornada.

Además, consideró que el cambio de tono puede beneficiar al oficialismo frente a los votantes independientes. “Se acerca un poco más al votante decente”, señaló al evaluar el impacto político de la moderación discursiva.

El voto duro y las formas de Milei

Saráchaga también analizó la reacción del electorado libertario frente a este cambio de perfil del Presidente y aseguró que el núcleo duro de votantes mantiene su respaldo más allá de las formas.

“A Milei las formas se las recontra perdonan”, afirmó durante la entrevista.

Para el especialista, el electorado libertario prioriza el rumbo político y económico por encima del estilo confrontativo del mandatario. “Si Milei mañana sale de smoking o en calzoncillos, se lo van a perdonar igual”, ironizó.

El acto del 25 de Mayo y las expectativas políticas

Por último, Saráchaga sostuvo que gran parte de la dirigencia política y mediática esperaba un nuevo episodio de confrontación pública durante el Tedéum, algo que finalmente no ocurrió. “Todo el mundo iba esperando ver sangre y no la hubo”, expresó sobre el clima previo al acto.

En ese sentido, concluyó que la ausencia de conflictos terminó convirtiéndose en uno de los principales mensajes políticos de la jornada encabezada por Javier Milei.