Miguel Ponce: “Por primera vez entra a hablarse de amenaza nuclear concreta”

La tensión internacional volvió a escalar tras los nuevos movimientos militares en Medio Oriente y el endurecimiento de las advertencias entre Rusia y Europa. En ese contexto, Miguel Ponce, especialista en Comercio Internacional, explicó que el supuesto acuerdo que parecía encaminado entre Estados Unidos e Irán quedó nuevamente debilitado tras un ataque estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

El analista sostuvo que, durante el fin de semana, “prácticamente estaba todo arreglado”, incluyendo garantías sobre el tránsito marítimo y negociaciones económicas vinculadas a fondos iraníes congelados por Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que la situación cambió abruptamente tras la ofensiva militar norteamericana. “Estados Unidos produce un ataque bajo una excusa incomprobable de que Irán estaba colocando nuevas minas dentro del Estrecho”, señaló.

Ponce detalló que Irán respondió mediante la Guardia Revolucionaria derribando un dron MQ-9 y atacando un caza F-35 estadounidense. Según explicó, esto volvió a disparar la volatilidad financiera internacional. “El petróleo ha vuelto a subir y las bolsas están con subidas y bajadas con una altísima volatilidad”, afirmó.

Crece la incertidumbre global

El especialista también remarcó que el conflicto no solo afecta a Medio Oriente, sino que ahora suma un nuevo foco de tensión en Europa del Este. Según indicó, Rusia reaccionó con dureza luego de que un dron ucraniano alcanzara Kaliningrado, un territorio estratégico bajo control ruso rodeado por países miembros de la OTAN.

Para Ponce, este episodio marca un punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania. “Por primera vez entra a hablarse de amenaza nuclear concreta”, alertó, al tiempo que recordó las declaraciones del canciller ruso tras la negativa europea de evacuar diplomáticos de Kiev.

Además, consideró que la postura de Israel respecto del Líbano complica todavía más cualquier intento de estabilización regional. “La estrategia de Israel es no parar y seguir avanzando en el Líbano”, aseguró, y agregó que muchos analistas interpretan las recientes acciones de Estados Unidos como una maniobra para “distraer la tensión” y permitir el avance israelí.

Petróleo, inflación y temor en los mercados

En términos económicos, Ponce subrayó que el impacto inmediato ya se refleja en el precio del petróleo y en las expectativas inflacionarias globales. Explicó que el aumento del crudo golpea especialmente a Estados Unidos y Europa por la pérdida de poder adquisitivo.

“Cada mes que pasa se pierden 300 euros de capacidad de poder adquisitivo en Europa”, afirmó. También recordó que en Estados Unidos el precio de la gasolina es un factor central para los gobiernos. “Cuando el galón supera determinado límite, los oficialismos pierden las elecciones”, sostuvo.

Finalmente, el analista resumió el clima internacional con una fuerte advertencia: “Lo que genera todo esto es una incertidumbre a nivel global”.