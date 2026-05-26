Se viene una nueva edición del Latin American Economic Forum y todo lo recaudado irá destinado a salud y acción social

El director de la oficina de desarrollo en Jabad Argentina, Alejandro Altman, conversó con Canal E y se refirió a que el próximo 28 de mayo se realizará una nueva edición del Latin American Economic Forum, uno de los eventos económicos más importantes de Argentina, organizado por Jabad Argentina junto a referentes del sector financiero y empresarial.

“Lo interesante del foro es que tiene fines sociales”, aseguró Alejandro Altman. Y agregó: “Tanto los oradores como todos los que organizan, trabajamos a honorem para este foro y las empresas se sponsorean y la gente adquiere su entrada y todo va a la Fundación de Acción Social de Jabad y a la cooperadora del Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez”.

Cuál es la función de la fundación

Asimismo, detalló el trabajo social que realiza la fundación y explicó que actualmente asisten a miles de personas en situación vulnerable. “En la fundación lo que hacemos es ayudar a familias y adultos mayores en desventaja social que están atravesando alguna situación complicada”, sostuvo.

Además, Altman remarcó: “Los ayudamos con temas de necesidades básicas como alimentos, medicamentos, salud, despensas, alquileres”.

La fundación cuenta con distintos servicios para las personas

También enumeró algunos de los proyectos activos de la organización. “Tenemos una clínica odontológica, un centro de guía para adultos con padecimiento mental, un centro de estudio y productivo para personas mayores”, planteó. Sobre el alcance de la asistencia social, precisó: “Cuidamos a más de 3.000 personas en estas necesidades”.

El entrevistado destacó que el evento no solo reúne a referentes económicos y empresarios, sino que además permite financiar proyectos concretos de asistencia social y sanitaria. “El foro del año pasado nos permitió la compra de esos dos equipamientos”, explicó sobre la ayuda destinada al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Sobre la misma línea, detalló el acompañamiento brindado por la fundación: “Hemos logrado 170 familias acompañarlas a lo largo de tres meses”. Además, indicó: “Equipamos 13 hogares con todo lo que es horno, calefón, heladera”.