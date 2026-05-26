Roberto Rojas: “Nos encontramos con esta paradoja que tenemos un crecimiento del 4,4%, pero tenemos 25.000 empresas cerradas”

El economista, Roberto Rojas, dialogó con Canal E y evaluó el escenario económico argentino y cuestionó el impacto social del actual modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Nos encontramos con esta paradoja, que tenemos alto crecimiento, es lo que viene anunciando el Gobierno Nacional, con un crecimiento del 4,4% aproximadamente, pero a su vez tenemos 25.000 empresas cerradas”, afirmó Roberto Rojas. Además, alertó sobre el deterioro empresarial: “Se disparó, comparado con el último año en Capital Federal, un 130% el pedido de concursos preventivos de quiebra”.

El sector extractivista y su escaso aporte al país

Asimismo, vinculó el crecimiento económico con un esquema concentrado en grandes exportadores y sectores extractivos. “Hay una visión de eso, pensando que de alguna manera después esa riqueza va a derramar en el país”, señaló.

Sin embargo, Rojas cuestionó esa lógica y puso como ejemplo al sector minero: “Podemos tomar el ejemplo de las mineras, que han venido ingresando y creciendo en el último tiempo durante este Gobierno, que finalmente en saldos netos están dejando 762 millones de dólares solamente”.

Los efectos del primer RIGI se empiezan a ver

En ese sentido, explicó: “Están retirando sus utilidades con las ventajas que le dio al RIGI 1. Esto quiere decir que no va a derramar nunca la ciudadanía argentina”.

El entrevistado sostuvo que el ajuste económico está impactando especialmente sobre la clase media y los trabajadores formales. “Realmente estamos sobreexigiendo a la clase media argentina y a la clase media baja, que son los que están pagando el pato de la boda para que pocos puedan tener mucho”, expresó.

Además, remarcó el deterioro del poder adquisitivo: “Hoy en día un trabajador intermedio que antes podía abastecer tranquilamente la canasta básica total, hoy no puede hacerlo”. También aportó cifras sobre salarios y pobreza: “Recordemos que el 50% de los trabajadores ganan menos de 800 mil pesos”.