La carne argentina marcó territorio en China: cómo estuvo la feria internacional SIAL

Con el fin de analizar que la participación de la carne argentina en la feria internacional SIAL China volvió a posicionar al país como uno de los actores relevantes dentro del mercado global de proteínas, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Fernando Storni.

Fernando Storni explicó que la presencia argentina no solo permite promocionar productos, sino también conocer de primera mano cómo operan los competidores globales. “Uno ve lo que hace y lo que muestra Argentina, estas 25 empresas que estuvieron participando de la feria acompañando al IPCVA, pero además ve a los competidores de qué manera también muestran sus productos y se venden”, afirmó.

El mercado chino podría presentar mejores condiciones

Uno de los focos durante la feria estuvo puesto en el esquema de cupos y salvaguardias que aplica China para las importaciones de carne vacuna, especialmente respecto de países como Australia y Brasil. En ese sentido, señaló: “Uno entiende que debería ponerse más interesante el mercado chino seguramente en el segundo semestre del año con algún tipo de mejora”.

Sin embargo, Storni aclaró que el contexto internacional sigue siendo muy dinámico: “Estados Unidos sabemos que va a reducir los aranceles a los demás países entonces esa ventaja comparativa que tenía Argentina se diluye en el mercado americano”.

China podría orientar sus compras únicamente al mercado argentino

Según detalló, la posible reorientación de exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos podría abrir oportunidades adicionales para Argentina en Asia. “Lo muy interesante que parecía el mercado americano quizás pase a ser el mercado chino para nosotros en el segundo semestre”, indicó.

Además, el entrevistado destacó el rol de las gestiones diplomáticas y sanitarias durante la feria. “Se estuvo trabajando con el tema de menudencias con el tema de habilitación de plantas y bueno queremos tener el año que hace falta y a una visita de alguna autoridad importante de nuestro país para destrabar y desbloquear algunas cuestiones”, planteó.

Luego, manifestó que el gran diferencial argentino está en el desarrollo de carne premium y de alta calidad, especialmente aquella terminada a grano en feedlots. “Cuando uno va y viaja a esos lugares y ve la demanda de carne de calidad como viene creciendo en esos mercados entiendo que nuestra mejor virtud o nuestra mejor posición tiene que ver justamente con un producto que podemos llegar a estar haciendo en argentina que apunta a carne de calidad”, afirmó.