martes 26 de mayo de 2026
POLITICA
LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Docentes y estudiantes dictan clases públicas frente a Tribunales para exigir el financiamiento universitario

Bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la comunidad educativa reclama la aplicación de la norma aprobada por el Congreso, mientras el conflicto escala hacia una definición de la Corte Suprema.

Marcha universitaria en el congreso 17092025
Marcha universitaria en el congreso. | Pablo Cuarterolo

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades realizan este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ($N.º 27.795$).

La protesta, que se extenderá de 11 a 17 horas tras la masiva marcha de hace dos semanas, busca visibilizar el impacto del ajuste del Gobierno Nacional en salarios, becas e investigación. El encuentro contará con paneles de especialistas y legisladores a partir de las 15 horas, en un reclamo urgente por sostener el sistema de educación pública.

La movilización frente a la sede judicial coincide con el reclamo legal que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ya está en condiciones de emitir un dictamen definitivo.

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MEG

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