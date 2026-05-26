Docentes y estudiantes dictan clases públicas frente a Tribunales para exigir el financiamiento universitario

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades realizan este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ($N.º 27.795$).

La protesta, que se extenderá de 11 a 17 horas tras la masiva marcha de hace dos semanas, busca visibilizar el impacto del ajuste del Gobierno Nacional en salarios, becas e investigación. El encuentro contará con paneles de especialistas y legisladores a partir de las 15 horas, en un reclamo urgente por sostener el sistema de educación pública.

La movilización frente a la sede judicial coincide con el reclamo legal que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ya está en condiciones de emitir un dictamen definitivo.

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