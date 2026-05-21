Las alarmas de la comunidad científica internacional se encendieron ante las últimas proyecciones meteorológicas globales. Diversos modelos de monitoreo climático comenzaron a advertir sobre una rápida transición hacia un evento de "Súper El Niño". Este fenómeno de calentamiento extremo en las aguas del Océano Pacífico tiene el potencial de desatar eventos climáticos severos a escala planetaria, reviviendo los peores temores históricos debido a su similitud con el devastador ciclo registrado entre 1876 y 1878.

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Qué es un "Súper El Niño" y qué indican las proyecciones actuales

El fenómeno tradicional de El Niño se desarrolla cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se elevan al menos 0.5°C por encima del promedio, alterando las corrientes de aire y los patrones de lluvias en todo el mundo. Sin embargo, la categoría de "Súper El Niño" se reserva exclusivamente para instancias donde las temperaturas de la superficie marina superan el límite crítico de los 2°C de anomalía térmica durante tres meses consecutivos.

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De acuerdo con las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), tras el debilitamiento del actual patrón de La Niña, existe un 98% de probabilidad de registrar un evento moderado hacia el mes de agosto, un 80% de chances de que sea un evento fuerte y un preocupante 22% de probabilidad de que alcance la intensidad de un "Súper El Niño". Algunos modelos incluso sugieren que las anomalías térmicas podrían quebrar récords históricos debido al calentamiento global de base provocado por el cambio climático.

El fantasma de 1877: un antecedente catastrófico mundial

La principal preocupación de los expertos radica en los paralelismos con el Súper El Niño de 1877. En aquel período, una inusual combinación de factores térmicos oceánicos desencadenó sequías severas y multiandinas prolongadas en regiones clave como el sur de Asia, África, Australia y Brasil, mientras generaba inundaciones torrenciales en partes de América. Las consecuencias estructurales de ese desajuste climático derivaron en pérdidas masivas de cosechas y hambrunas generalizadas que costaron la vida de decenas de millones de personas a nivel global.

la categoría de "Súper El Niño" se reserva exclusivamente para instancias donde las temperaturas de la superficie marina superan el límite crítico de los 2°C de anomalía térmica durante tres meses consecutivos.

Si bien los especialistas remarcan que la sociedad contemporánea cuenta con una infraestructura tecnológica notablemente superior, sistemas de alerta temprana y una mayor capacidad de transporte de recursos, los riesgos sobre los mercados modernos siguen siendo elevados. La ocurrencia de sequías simultáneas en países productores de alimentos podría impactar directamente en el precio de las materias primas y profundizar la inflación alimentaria en cadenas de suministro que ya se encuentran bajo presión económica.

Impactos previstos en la agricultura y la economía

Las primeras consecuencias ya se vislumbran en algunas zonas vulnerables, donde agricultores del sudeste asiático reportan retrasos en los cronogramas de siembra debido a la escasez de agua, obligando a las autoridades a planificar tareas de siembra de nubes para mitigar el impacto. De consolidarse el fenómeno hacia la segunda mitad del año, se prevé un debilitamiento del monzón en la India (reduciendo las lluvias estimadas por debajo de su promedio histórico( y un fuerte estrés hídrico en la cuenca del Amazonas.

Por el contrario, en América del Sur y la franja sur de los Estados Unidos, el patrón suele traducirse en un incremento sustancial de las precipitaciones por encima de las medias estacionales. Los comités de emergencia climática destacan que el monitoreo constante, la planificación agrícola adaptativa y la coordinación internacional serán las herramientas críticas esenciales para contener los daños humanitarios y amortiguar el impacto macroeconómico global durante el período 2026-2027.

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