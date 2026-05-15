Se estima un impacto positivo en el agro: “Tenemos una rápida transición hacia El Niño”

El meteorólogo, Germán Heinzenknetch, pasó por Canal E y se refirió a que el posible regreso del fenómeno de El Niño comenzó a generar expectativa en el sector agropecuario y también preocupación por algunos pronósticos que lo describen como “super Niño”, “Niño Godzilla” o incluso “Niño jurásico”.

Según explicó Germán Heinzenknecht, la transición desde La Niña hacia una fase cálida del Pacífico se está dando de forma acelerada. “Lo que tenemos es una rápida transición hacia el evento de El Niño”, señaló. Y remarcó que ya se observan señales claras en el océano: “Ya tenemos prácticamente como fenómeno oceánico, el fenómeno de El Niño en pleno proceso de desarrollo”.

Complicaciones en la producción de soja ante los factores climáticos

Asimismo, recordó que la última campaña agrícola estuvo condicionada por La Niña, lo que impactó especialmente en la soja. “La última campaña fue bajo un fenómeno de La Niña”, afirmó.

Sobre sus consecuencias, Heinzenknecht detalló: “La producción, sobre todo de soja, no fue mala, pero no se expresó con su mayor potencial. Porque en momentos clave de esta última campaña que estamos terminando de cosechar, faltó agua”.

Fallos en los pronósticos durante cierta etapa del año

Aún así, aclaró que en esta época del año todavía hay cierto margen de incertidumbre en los pronósticos estacionales. “En esta época del año los pronósticos del fenómeno de El Niño o de La Niña, en tal caso, siempre hay que verlos con cuidado porque es la época donde los pronósticos eventualmente tienen mayor deficiencia”, planteó.

El entrevistado explicó que el principal indicio del cambio de fase está en el calentamiento del Pacífico ecuatorial. “No hubo transición por temperaturas normales en el océano. Rápidamente entraron en niveles de anomalías positivas, es decir, se calentó”, sostuvo.

Sobre la misma línea, agregó que, “el océano empezó a calentarse de manera desmesurada”, una condición que, según indicó, potencia el desarrollo del fenómeno. Aunque reconoció que el evento podría ser fuerte, buscó bajar el tono de alarma: “Yo creo que estamos ante la presencia de un fenómeno que nos va a ayudar mucho a la campaña fina”.