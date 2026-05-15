Primera exportación desde Argentina hacia Europa sin aranceles: “La miel argentina en el mundo goza de un muy buen prestigio”

El titular de la firma Apícola Danangie de Concordia, Entre Ríos, Fernando Vairolatti, evaluó en Canal E que la apertura del mercado europeo con arancel cero para la miel argentina marca un hito para el sector apícola nacional.

“Nosotros somos una empresa que se dedica a la exportación de miel, así que esto fue un despacho más, digamos, pero que entró con el arancelamiento cero”, explicó Fernando Vairolatti.

Hacia dónde se dirige la primera exportación con arancel cero

Asimismo, detalló que el primer embarque tuvo como destino Alemania y anticipó que ya hay nuevas operaciones en marcha. “En este caso fue un contenedor, el primero, ya hay 10 contenedores más que van en camino con ese mismo régimen, a una empresa de Alemania”, señaló.

Vairolatti destacó el posicionamiento internacional de la miel argentina y remarcó que el nuevo esquema elimina una desventaja histórica frente a otros exportadores. “La miel argentina en el mundo goza de un muy buen prestigio”, afirmó.

Además, sostuvo que, “este arancel lo que hacía que nunca debió haber existido” y agregó: “Lo que nos permite ahora es que tengamos una igualdad de condiciones ante otros actores importantes productores de miel en el mundo”.

La preferencia de la miel argentina en el mundo

En ese sentido, el entrevistado subrayó la competitividad del producto argentino: “Estamos muy seguros, que, ante igualdad de condiciones, la miel argentina siempre es la preferida”.

A su vez, explicó cuáles son las características de la miel más requerida por el mercado europeo. “La miel que tiene más aceptación en los mercados europeos es la miel oscura, es una miel que es fuerte”, indicó.