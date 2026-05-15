El debate por la implementación de la plataforma BICEC sumó una fuerte crítica desde el sector ganadero. En este contexto, este medio se comunicó con Alberto Del Solar Dorrego, productor agropecuario e ingeniero agrónomo, cuestionó la iniciativa impulsada por el IPCVA para que los ganaderos se inscriban en el sistema y advirtió que se trata de un precedente ligado a las exigencias ambientales de la Unión Europea.

Alberto Del Solar Dorrego sostuvo que el conflicto excede lo comercial y lo vinculó a una discusión de fondo sobre soberanía productiva. “El tema lo consideramos mucho más profundo porque viene lamentablemente desde el año 2015”, afirmó, al tiempo que señaló que el BICEC está relacionado con regulaciones internacionales que, según su mirada, afectan la libertad de producción del campo argentino.

Qué hay detrás de las nuevas exigencias para el sector ganadero

Asimismo, aseguró que detrás del esquema de certificación existe una imposición externa. “No aceptar este tipo de imposiciones en un negocio que puede ser interesante 350 millones pero recordemos que el sector agropecuario en los últimos 20 años ha sido esquilmado con 200 mil millones de dólares en todo tipo de impuestos habidos y por haber”, expresó.

Del Solar Dorrego criticó al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, al cuestionar su convocatoria a inscribirse en la plataforma antes de junio. “El Instituto para la promoción de la carne vacuna, que promocione la carne vacuna es una cosa y otra cosa es que nos venga a decir que por qué no nos anotamos en el billet ganadero”, sostuvo. Y agregó: “A nuestro modo de ver no es función del IPCVA”.

En ese marco, remarcó que la inscripción presentada como voluntaria podría convertirse en una obligación de hecho en el futuro. “Por ahora por supuesto es voluntario, pero vamos a ver hasta cuándo”, advirtió.

Las exigencias de la Unión Europea encuentran disconformes a los productores ganaderos

Uno de los principales ejes del planteo del entrevistado fue la resolución europea 1115, que entraría en vigencia a fines de 2026 y establece requisitos de trazabilidad y no deforestación. En ese sentido, sostuvo: “Quieren venir a comprar carne, compren la carne con los estándares nuestros. El país tiene que tener sus propios estándares”.

A su vez, consideró que estas exigencias son inaplicables en muchas zonas productivas argentinas, especialmente en regiones ganaderas con monte nativo. “Hablar de no deforestación acá en Rojas, Pergamino, todas estas zonas, por supuesto, es facilísimo si no ha habido árboles”, explicó, y alertó que en otras provincias productores podrían quedar excluidos del negocio exportador.