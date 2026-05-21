El ingreso de aire frío continental marcará el ritmo de la jornada en toda la región costera de General Pueyrredon. Quienes decidan realizar actividades al aire libre se encontrarán con un panorama mayormente nublado y condiciones templadas a frías, por lo que el abrigo resultará indispensable para transitar la jornada frente al mar.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con marcas térmicas bajas en la zona del Puerto y el sector costero, donde la combinación de la humedad y las ráfagas del sur se harán sentir con fuerza. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto durante gran parte del día, limitando el impacto del sol sobre las playas y las escolleras de la ciudad.

Clima jueves 21 de mayo

Hacia el interior del partido, tanto en Batán como en los puntos más altos de Sierra de los Padres, las temperaturas se ubicarán un escalón por debajo de la media urbana. El viento soplará de manera sostenida entre los 15 y los 35 kilómetros por hora, manteniendo la atmósfera fresca hasta el anochecer.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Costa Atlántica bonaerense no presentará alertas vigentes por fenómenos extremos de Defensa Civil. Localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita compartirán este escenario de nubosidad variable, vientos del sur y registros térmicos muy similares a los de La Feliz.

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En Villa Gesell y Pinamar se prevé un comportamiento idéntico del mapa meteorológico, con un mar que mostrará oleaje moderado debido a la persistencia de la corriente del cuadrante sur. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula en toda la franja costera, garantizando estabilidad a pesar del marcado descenso térmico.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para el fin de semana traerá un leve alivio térmico, ideal para los residentes y los turistas que planeen paseos urbanos. El viento rotará hacia el sector oeste y norte el día viernes, lo que favorecerá un paulatino despeje del cielo y un ascenso de la temperatura máxima, la cual tocará los 13°C y 14°C durante el sábado y domingo.