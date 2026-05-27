Una correntina premiada por la NASA denunció que la Provincia cajoneó su proyecto contra incendios

En medio de una profunda desazón institucional, Victoria Moraes, la joven científica correntina que colocó a la provincia en la cúspide de la innovación científica global, rompió el silencio. A casi un año de haber sido galardonada en el prestigioso certamen internacional NASA Space Apps Challenge, la desarrolladora oriunda de Mercedes denunció públicamente que el Gobierno de la provincia ignoró de forma sistemática sus intentos de articulación técnica para aplicar su software de detección temprana de incendios forestales en el territorio correntino.

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El proyecto diseñado por la mercedeña de 20 años se destacó entre casi 10 mil propuestas tecnológicas provenientes de 185 países, logrando que el 4 de junio del año pasado la propia agencia aeroespacial estadounidense (NASA) le entregara el máximo galardón.

El sistema utiliza redes de satélites en tiempo real e inteligencia artificial para detectar focos ígneos y emitir alertas inmediatas de geolocalización a través de mensajes automatizados de WhatsApp a los cuarteles de bomberos y brigadistas.

"Vi mi provincia arder"

A través de una dura y emotiva carta abierta dirigida a la comunidad de Mercedes y a la opinión pública, Moraes aclaró que la herramienta de software fue concebida a partir de la tragedia climática que azotó a la región en las últimas temporadas estivales.

"Este proyecto nació a partir de lo que vi en mi ciudad y mi provincia: niños tratando de ayudar a sus familias a no perder TODO, vecinos que sufrieron incendios. Vi mi provincia arder", recordó con crudeza.

La joven científica remarcó que la iniciativa jamás tuvo un propósito mercantilista y que, junto a su equipo de desarrollo, tomaron la determinación de liberar el código fuente de forma abierta y gratuita para que cualquier comuna u organismo de socorro del planeta pueda implementarlo sin costos de licencia.

Sin embargo, el bloqueo burocrático y la falta de voluntad política aparecieron en su propia tierra. "Intenté por todos los medios posibles que el proyecto se implemente por lo menos a nivel provincial, lamentablemente no lo logré. Hasta el último día traté de comunicarme con las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no tuve ninguna respuesta positiva; con tristeza tengo que decir que el proyecto no se usa en nuestra provincia", fustigó la programadora.

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Interés internacional vs. desidia local

El texto expone la fuerte contradicción que sufren los talentos del interior de la Argentina: mientras los ministerios y dependencias de la capital correntina le cerraron las puertas, agencias extranjeras de primer nivel se mostraron interesadas en aplicar la ingeniería correntina para la preservación de biomas.

Moraes agradeció explícitamente a "la base aeroespacial de Brasil que se interesó, confiando en mí y en mis capacidades".

A pesar del desplante de los despachos oficiales en las carteras de seguridad y ambiente, la joven científica de 20 años aseguró que mantiene la predisposición técnica intacta en caso de que la administración del gobernador Juan Pablo Valdés decida revisar la postura y convocarla.

"La decisión de adoptarla a nivel local corresponde a otros. Todavía tengo la esperanza de que las autoridades se comuniquen conmigo. Si en algún momento quieren retomarlo y escuchar lo útil que es, acá estoy", puntualizó, dejando en claro que la herramienta sigue a disposición de cualquier municipio o empresa privada de la región que requiera frenar el avance del fuego.