Exfuncionaria de la UIF: "La ley de Inocencia Fiscal no es aplicable al caso de Manuel Adorni"

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, advirtió hoy que la Ley de Inocencia Fiscal “no es aplicable” al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque el enriquecimiento del funcionario llevaría a “un escenario del posible lavado de activos”.

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Qué dijo Talerico sobre el caso Adorni

“Deben querer hacer magia, porque hay mucha tensión entre lo que vimos (de los gastos de Adorni) y lo que no nos cierra. No es tan sencillo decir con esta ley zafamos y listo, teniendo en cuenta distintas obligaciones que rodean a un funcionario público”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

“Hay un montón de cosas que no cierran y estarán viendo si esta ley (de Inocencia Fiscal) lo puede beneficiar, pero desde mi punto de vista no es aplicable al caso de Adorni”, afirmó la abogada experta en temas de integridad financiera.

Y luego completó: “Este régimen simplificado no excluye a los funcionarios públicos, pero no es un blanqueo propiamente dicho”.

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Qué dijo Talerico sobre la declaración jurada de Adorni

La exfuncionaria estimó que el régimen de Inocencia Fiscal “es para algunos contribuyentes que no tienen problemas registrales o fiscales tan evidentes como los de Adorni”.

Sobre la declaración jurada, que Adorni aún no presentó, expresó con ironía: “La deben estar estirando para ver donde se pueden meter”.

“No es tan sencillo decir con esta ley zafamos y listo”, porque para comprar las propiedades que adquirió Adorni “se necesitaba el depósito en el sistema económico financiero” y “los pagos fueron ‘cash’ y en dólares”, concluyó Talerico.