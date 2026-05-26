Gustavo Béliz advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial: “No puede estar en una lógica de autorregulación”

El especialista en Inteligencia Artificial (IA), Gustavo Béliz, enfatizó la necesidad crítica de establecer marcos normativos externos y éticos para el desarrollo de las nuevas tecnologías, rechazando la idea de que las empresas puedan controlarse a sí mismas.

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“No puede estar en una lógica de concentración”

Sobre este punto, el especialista sostuvo que la aplicación de esta herramienta: “no puede estar en una lógica ni de concentración de poder en pocas manos ni de autorregulación”.

Consecuentemente, el entrevistado advirtió sobre la opacidad técnica que incluso sorprende a los propios desarrolladores de estos sistemas de vanguardia.

Al respecto, Béliz señaló que “ellos mismos están asombrados de los resultados que se obtienen con los grandes modelos de frontera de la inteligencia artificial en los laboratorios que no tienen explicabilidad que ni ellos mismos saben cómo llegan esos resultados y esto entonces requiere transparencia requiere advertir muy bien qué se está trabajando”.

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Qué dijo Béliz sobre la encíclica del papa León XIV

En relación con la dimensión humanista de este avance, Béliz destacó el mensaje de la reciente encíclica del papa León XIV, la cual pone el foco en la dignidad de las personas frente al algoritmo.

“Es una encíclica que hace una apelación al multilateralismo, a la diplomacia, a la paz mundial. También rescata figuras importantísimas por eso se llama “Magnificat Humanitas” para la vida y la historia del mundo. Lo rescata a Martin Luther King, a monseñor Angelelli, a monseñor Romero, a Dorothy Day, una gran luchadora por los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. Creo que es un aporte muy importante”, agregó en diálogo con Gustavo Sylvestre de Radio 10.

Por otra parte, y para ofrecer una perspectiva de esperanza frente a los riesgos de colapso existencial, el autor rescató experiencias de soberanía tecnológica que ya se aplican en la gestión pública local.

Según detalló, existen gobiernos locales que utilizan la tecnología: “con código abierto, lo están haciendo sin depender excesivamente de las grandes plataformas o de las grandes empresas o las grandes compañías que después los tienen agarrados y con sus datos y con la falta de soberanía”.

Por último el especialista subrayó la magnitud del desafío que la inteligencia artificial representa para el futuro de la especie humana. En su visión conclusiva: “este es el tema civilizatorio más importante que enfrentamos como humanidad y por eso es tan importante la encíclica que salió en el día de ayer y abre un camino para trabajarla con responsabilidad esta herramienta”.