Especialista en IA: "Peter Thiel tiene una visión apocalíptica"

El especialista en Inteligencia Artificial (IA), Santiago Siri, advirtió sobre la falta de responsabilidad en las decisiones automatizadas, los riesgos de una tecnología sin salvaguardas y el creciente rechazo social hacia el contenido sintético en un contexto de profunda disrupción económica.

Siri destacó la relevancia de los debates actuales sobre la ética digital y la postura de la Iglesia respecto a la automatización de la vida.

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Qué dijo Siri sobre la encíclica del papa León XIV

El divulgador señaló a Radio 10 que "en un mundo donde las máquinas toman decisiones trascendentales, el problema que hay es que las máquinas no pueden hacerse cargo de esas decisiones” y que le “parece que es muy atinado y afortunado que el Papa esté pensando en estos temas y abriendo estos debates".

Asimismo, el experto profundizó en los peligros intrínsecos de liberar herramientas sin el debido control, contrastando la búsqueda de lucro con la seguridad global.

"Una inteligencia artificial es la mejor hacker del mundo, puede generar muchísima desinformación, puede brindar acceso a conocimiento de índole terrorista por lo cual una inteligencia artificial sin salvaguardas importantes genuinamente puede traer muchos peligros al mundo además de las distorsiones económicas que genera en el empleo y en un montón de aspectos de la sociedad", explicó.

Por otro lado, al abordar las consecuencias laborales y la percepción de las nuevas generaciones, Siri mencionó la postura de figuras influyentes de Silicon Valley que hoy residen en el país.

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Qué dijo Siri de Peter Thiel

Sobre este punto, advirtió que "Peter Thiel que está ahora escondido en la Argentina es alguien que genuinamente tiene una visión apocalíptica del mundo que se viene” y que “él cree que va a haber una suerte de crisis de desempleo masivo en los próximos 5 años que va a generar calamidades similares a lo que fue la pandemia".

Consecuentemente, esta situación ha generado un rechazo que se manifiesta tanto en ámbitos académicos como artísticos, cuestionando la delegación absoluta del pensamiento en los algoritmos.

"El exceso de delegación cognitiva y dejar de pensar críticamente y dar simplemente rienda suelta todo lo que produce sintéticamente una inteligencia artificial obviamente es irresponsable por ser cautos. Indudablemente hay una suerte de agotamiento, los estudiantes abucheando también es algo que me llamó mucho la atención", agregó en diálogo con Pablo Duggan.

Por último el especialista concluyó que la IA "es un espejo de lo que somos como sociedad" y que "ojalá ayude para que mejoremos".