El Gobierno del Chaco lanzó un programa de asistencia para productores rurales

El gobernador Leandro Zdero presentó este martes el programa provincial “Ñandé”, una iniciativa orientada a fortalecer a pequeños y medianos productores rurales mediante asistencia técnica, capacitaciones, acompañamiento territorial y entrega de insumos productivos.

El lanzamiento se realizó junto al ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el coordinador del programa, Abel Silva; la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general Julio Ferro y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el programa busca mejorar las condiciones productivas de las familias rurales y promover el arraigo en el campo, además de generar nuevas herramientas de comercialización para la producción local.

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Capacitación, insumos y acompañamiento técnico

Según detalló el Gobierno provincial, “Ñandé” estará estructurado sobre tres ejes principales: capacitaciones en territorio, entrega de insumos con seguimiento técnico y apoyo para la comercialización de productos elaborados por pequeños productores.

Durante la presentación, Zdero sostuvo que el programa apunta a “acompañar directamente” a quienes desarrollan actividades rurales en distintas localidades chaqueñas. “Trabajamos para llegar sin intermediarios a cada productor y acompañar el esfuerzo del campo con herramientas concretas”, expresó el mandatario.

Además, remarcó que la capacitación será uno de los puntos centrales de la iniciativa para mejorar la calidad de producción y promover agregado de valor. “El objetivo es que lo que se produzca pueda tener más valor agregado y llegue al mercado local y regional”, afirmó.

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El foco puesto en el arraigo rural

Uno de los conceptos más reiterados durante el lanzamiento fue la necesidad de sostener a las familias rurales dentro de sus comunidades y evitar el abandono del campo.

“Ñandé viene a meterse en el corazón del hombre de campo”, expresó Zdero al referirse al nombre del programa. En esa línea, el gobernador aseguró que el fortalecimiento del sector productivo puede convertirse en un motor para la recuperación económica provincial.

“Es profundamente chaqueña la idea de que, a través del campo, resurja la economía local y regional”, sostuvo.

El Gobierno vinculó el programa con el crecimiento exportador

Durante el acto, el mandatario provincial también vinculó la iniciativa con otras políticas impulsadas por el Ejecutivo para potenciar la producción y las exportaciones.

Zdero afirmó que el Chaco se encuentra entre las provincias con mayor crecimiento exportador del país y aseguró que en los últimos tiempos registró una suba del 56% en exportaciones. Entre los productos mencionados destacó miel, carbón, algodón, cuero, aceite y semillas.

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Además, recordó programas como Progano y anticipó la futura inauguración de una fábrica de chacinados porcinos como parte de la estrategia oficial para fortalecer cadenas productivas locales.

“Buscamos dejar atrás el asistencialismo”

Por su parte, el ministro Oscar Dudik sostuvo que el programa apunta a resolver problemas estructurales que afectan a pequeños productores, especialmente en comercialización y agregado de valor. “Buscamos dejar atrás el asistencialismo y fomentar el asociativismo”, afirmó.

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El funcionario explicó que la iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Estratégico Provincial y que contempla asistencia técnica, capacitación e incorporación de nuevas alternativas productivas.

“Queremos que el pequeño productor continúe en el campo y mejore su calidad de vida”, señaló. En tanto, Abel Silva destacó que el programa contará con equipos técnicos que trabajarán directamente en territorio acompañando a productores rurales.

“Vamos a acompañar a nuestros productores con un equipo profesional comprometido”, expresó.