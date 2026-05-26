Caso Axel González: la querella y las defensas apuntan contra la investigación y crece la tensión por la desaparición

La investigación por la desaparición de Axel González ingresó en una nueva etapa de fuerte tensión judicial. A más de una semana de la última vez que el joven fue visto, la causa no solo acumula detenidos y operativos de búsqueda, sino también crecientes cuestionamientos sobre el rumbo de la pesquisa y el rol de los investigadores.

Este martes, la abogada Gabriela Tomljenovic, recientemente incorporada como querellante en representación de la madre de Axel, cuestionó duramente el expediente y puso bajo sospecha distintas medidas que, según sostuvo, nunca fueron realizadas.

En paralelo, el abogado Miguel Barceló, representante de dos de los últimos detenidos, anunció que pedirá el apartamiento del fiscal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos.

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“Hay siete detenidos y ningún policía”

En diálogo con Radio Libertad, Tomljenovic cuestionó que la investigación haya virado hacia el entorno de la expareja de Axel sin profundizar —según afirmó— sobre los efectivos policiales mencionados desde el inicio por familiares y testigos. “Hoy tenemos siete personas privadas de la libertad y ninguno es un policía”, sostuvo.

La letrada confirmó que la madre del joven firmó este martes la autorización formal para que intervenga activamente como querellante en el expediente, mientras que el abogado Ricardo Osuna representará al padre de Axel.

Las dudas sobre pericias y patrulleros

Tomljenovic aseguró haber detectado “muchísimas falencias” tras acceder parcialmente a la causa. Entre los principales cuestionamientos, afirmó que en el expediente no figuran secuestros ni pericias sobre teléfonos celulares de policías señalados desde el comienzo de la investigación.

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“Desconocemos si se secuestraron los celulares de los efectivos mencionados por la familia o si se peritaron los patrulleros”, afirmó. Según explicó, lo único incorporado hasta el momento serían registros GPS de móviles policiales.

La abogada también cuestionó que la investigación continúe bajo intervención de divisiones de la Policía del Chaco pese a las sospechas planteadas desde el inicio sobre efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana. “Esto debió pasar inmediatamente a Gendarmería Nacional”, lanzó.

“Axel vivía con temor”

Durante la entrevista, la querella insistió en que dentro del entorno familiar nunca perdió fuerza la hipótesis de una posible intervención policial. Tomljenovic recordó declaraciones de allegados y del amigo que habría acompañado a Axel antes de desaparecer.

“Decía que lo buscaban para pegarle. Evidentemente Axel vivía en un estado de temor respecto de los policías”, sostuvo. Además, aseguró que distintos testimonios coinciden sobre la presencia de un patrullero y dos efectivos en la zona donde el joven fue visto por última vez.

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“Supuestamente habrían sido las últimas personas en verlo”, afirmó.

Las ojotas, otra pieza bajo sospecha

Otro de los puntos cuestionados por la querella fueron las ojotas encontradas durante los rastrillajes. La abogada consideró “llamativo” que los elementos aparecieran días después en sectores que ya habían sido revisados previamente.

“Todo el mundo sospecha que eso fue plantado”, aseguró. También señaló que familiares le indicaron que una de las ojotas estaba “limpia” pese a haber aparecido en una zona de barro y esteros. “Para tener lógica no necesitás ser profesional”, lanzó.

El contraataque de la defensa de los detenidos

Mientras tanto, la defensa de dos de los últimos detenidos también salió a cuestionar con dureza la investigación. Miguel Barceló, abogado de Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Iñíguez, aseguró que hasta el momento “no existen elementos contundentes” contra sus clientes.

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“Por ahora lo único que vemos son situaciones posibles o probables”, afirmó. Según explicó, la vinculación de sus defendidos con la causa estaría relacionada con el hallazgo de una ojota frente a una vivienda vinculada a ellos.

“Son familiares o personas relacionadas con la casa donde apareció esa chancleta”, sostuvo.

El pedido para apartar al fiscal Luciano Santos

Uno de los puntos más sensibles planteados por Barceló fue el pedido de apartamiento del fiscal Luciano Santos. El abogado confirmó que avanzará con una recusación por “enemistad manifiesta” y sostuvo que la Fiscalía de Derechos Humanos no debería intervenir si no existen policías imputados o detenidos.

“No hay ni un funcionario policial detenido ni investigado”, remarcó. Barceló incluso sostuvo que la orientación actual de la investigación “aparentemente apunta a desvincular al personal policial”. Además, recordó conflictos previos con el fiscal en otras causas judiciales y aseguró que eso formará parte del planteo formal que presentará la defensa.

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Una causa atravesada por cambios y sospechas

La desaparición de Axel González comenzó bajo sospechas de una presunta persecución policial, luego de que familiares denunciaran que el joven habría sido seguido por un patrullero antes de desaparecer.

Sin embargo, durante los últimos días la investigación se concentró cada vez más en el entorno íntimo de su expareja, con allanamientos, secuestros de celulares, pericias digitales y nuevos operativos de búsqueda en lagunas, montes, desagües y distintos sectores de Fontana.

Actualmente permanecen detenidos Lorena Gómez, Ramón Gómez, Sergio Gómez, Agustín Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Iñíguez. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias, la causa sigue rodeada de interrogantes y con múltiples frentes de conflicto abiertos dentro de la propia investigación.