La caída de Flavio Bolsonaro sacude a la derecha y fortalece a Lula en Brasil

(Desde San Pablo) - El retroceso del senador Flavio Bolsonaro y el ascenso del presidente Lula da Silva, verificados en las últimas dos encuestas electorales, generó una perturbación entre consultores, publicitarios y analistas políticos. También produjo incertezas en el establishment acerca de si el congresista, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, irá a permanecer como postulante, liderando la oposición.

Una última encuesta, El Grupo Esfera, un think tank patrocinado por la mayor empresa cárnica mundial, JBS, reunió el viernes y sábado últimos a altos funcionarios de Brasilia junto a más de dos centenas de empresarios, encuestadoras, analistas y especialistas en marketing político. El debate, realizado en un hotel de Guaruja (a 100 kilómetros de San Pablo), buscó definir cuáles son los cambios que se ya se han producido en las tendencias de los votantes, desde 2018 a la actualidad: la disrupción lingüística, los discursos del odio y las mentiras que caracterizan la ultraderecha, mantienen todavía su vigencia en las redes sociales; pero se ha deteriorado su impacto en Brasil, donde ya se percibe el deterioro de esa estrategia.

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“Hay una parte de los ciudadanos que son partidarios de la derecha, y otra fracción que opta por la izquierda. Pero una gran parte de los electores está afuera de ese discurso de la polarización; son los que eligen mucho más por el bolsillo, por el estómago y por lo que ven de mejoras diarias” advirtió el periodista y escritor Pedro Doria, quien dirige en la actualidad el portal “Meio e Mensagem” especializado en publicidad. Para él, esa franja “está afuera de la lucha ideológica y vota con pragmatismo. Son los que van dar la respuesta a la pregunta del millón de dólares, sobre quién gana este año”.

En verdad, el curso de los comicios presidenciales brasileños que se definirán en octubre empieza a mostrar los bruscos cambios de preferencia que provocan ciertas mentiras. Todo partió de la revelación de audios protagonizados por Flavio Bolsonaro y el banquero Daniel Vorcaro, preso por grandes defalcos de su banco Master que llevaron a la quiebra de la entidad. Luego se supo que el parlamentario se había reunió con el financista un día después que fuera sacado de la cárcel y enviado a su residencia con tobillera electrónica. Flavio trató de desmentir el encuentro ante la prensa, pero finalmente debió reconocer el hecho.

Andrei Roman, fundador y CEO de AtlasIntel, una consultora de inteligencia de datos de alta frecuencia que desarrolla tecnologías de big data y soluciones cuantitativas complejas, relató que había recibido críticas aviesas del Partido Liberal, que lleva al hijo del ex presidente como candidato presidencial. Al parecer los cuestionamientos se debieron a la encuesta reveladora, publicada la semana pasada. Mostró que luego de mantener durante algunas semanas un cómodo empate con Lula da Silva, e inclusive superarlo por una décima, el postulante cayó en forma significativa al pasar de 45% de la intenciones de voto a sólo 42%. En cambio, Lula invirtió su estancamiento para trepar de 45 a 49%. La investigación de Datafolha confirmó estos resultados.

El plan de Lula para combatir el narcotráfico en Brasil

Román evaluó que “hay una cierta fatiga de esa onda perturbadora (de la extrema derecha). Es lo que ocurre ahora en Estados Unidos con Donald Trump; con Viktor Orbán en Hungría, quien después de 16 años perdió el poder en las últimas elecciones; o incluso con Giorgia Meloni en Italia”. Para él, “estamos empezando a observar los límites del discurso radical de derecha, que no consigue entregar lo que promete”. A continuación hizo una salvedad al señalar que “no es necesariamente la izquierda la que va a aprovechar este proceso, si no resuelve la crisis estructural que todavía la aflige”. El encuestador sostuvo que de hecho “hay lugar para una propuesta más pragmática enfocada en comprender cuáles son los problemas del país en este momento, el tipo de soluciones constructivas y la visión de futuro”, algo que, según su opinión, ocurre en todo el mundo.

Para Joao Camargo, Ceo del Grupo Esfera, Flavio Bolsonaro “podrá recuperarse con el paso del tiempo". Consideró que “las encuestas son una fotografía, y lo que nosotros debemos analizar con calma es la evolución de Flavio, que tiene ideas innovadoras. Lula es sin duda un gran líder, pero la izquierda tiene ideas retrógradas”. Admitió que nadie puede pedir al establishment “que sea progresista”. Con todo, para la mayoría de los empresarios, el problema es que el senador Flavio mostró un perfil que engendra desconfianza: “La impresión no es tanto moral como de amateurismo del candidato, que no tendría capacidad para encabezar un proyecto”.

Luis Roberto Barroso, ex presidente de la Corte Suprema de Brasil —entrevistado en exclusiva— evaluó que “los medios han democratizado el acceso al conocimiento, a la información y el espacio público. Pero al mismo tiempo, se eliminó el filtro que hacían los medios tradicionales, de modo que ahora cualquier cosa llega a ese espacio público”. Para el ex magistrado, son las dos caras de una misma moneda. Su opinion coincide con la de Lirio Parisotto, quien sostuvo que “hoy el celular no es solo un vehículo de consumo, sino también de la producción de contenido”. Y en ese contexto, “sabemos que las redes sociales enganchan más por el odio que por el amor. Por eso, el discurso de la rabia y del odio, que promueve el radicalismo, es mucho más exitoso”.