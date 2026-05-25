Flavio Bolsonaro espera reunirse mañana con Trump, pero no hay ninguna certeza

Desde San Pablo — Flavio Bolsonaro, senador y candidato presidencial por el Partido Liberal que maneja su padre el ex presidente Jair Bolsonaro, aterrizó esta mañana temprano en el aeropuerto de Washington. Emprendió el viaje con la expectativa de ser recibido mañana por Donald Trump, pero aún no recibió confirmación de la Casa Blanca. Ocurre que el político, de ultraderecha, atraviesa el momento más crítico de su campaña por cuenta de su relación con el banquero Daniel Vorcaro, financista encarcelado por cuantiosos desfalcos con el quiebre de su banco Master.

Dos encuestas de opinión, una de AtlasIntel y la otra de Datafolha, registraron un desmoronamiento en su popularidad, luego de tornarse público el pedido de dinero al banquero Vorcaro, supuestamente para financiar la película sobre su padre Dark Horse, una producción propia del grupo familiar con director y actor norteamericanos. El parlamentario informó al Senado que estará ausente hasta el jueves 28 de mayo.

No hay ninguna certeza de que mañana pueda sacarse la foto con Trump; y en ese sentido, lo más probable es que el viaje solo aporte reuniones con miembros del segundo nivel del Departamento de Estado. No tendrá oportunidad de una cita con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encuentra en la India para las negociaciones de un posible acuerdo con Irán.

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Banco Master fue un banco brasileño con sede en São Paulo que entró en liquidación extrajudicial en noviembre de 2025

En principio, de concretarse la ansiada cita, esta podrá en teoría interrumpir las tres semanas negativas que vivió el senador, desde que se revelaron sus estrechos vínculos con el mafioso banquero. Lo cierto es que esta historia convirtió la película sobre el ex mandatario, en una "comedia de errores", al decir del diario británico Financial Times. Es que las controversias sobre la financiación del proyecto generó dudas sobre la viabilidad electoral de Flávio, designado por su propio padre como el sucesor político del grupo familiar.

En el entorno del senador afirman que "Dark Horse", donde el famoso actor estadounidense Jim Caviezel interpreta al ex presidente, puede tener grandes repercusiones en Brasil y en el exterior. El FT afirma que el costo del filme, 26,8 millones de dólares, supera y mucho el valor de la película brasileña, nominada al Oscar de este año: “El agente secreto”. Pero más interesante todavía es el hecho de que la filmación en EE.UU. y en Brasil, fue realizada con demandas por las condiciones de trabajo y que la producción llegó al punto de querer utilizar en forma no autorizada una música de la cantora Beyoncé.

Otro dato interesante es que el ex especialista en marketing político de Donald Trump, Steve Bannon, juzgó que el film puede ser “más útil que anuncios de 30 segundos en la TV”. Y concluyó: “Al estar protagonizado por una gran estrella de Hollywood, multiplica varias veces el precio de la inversión”.

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En el ambiente político, se señala que la eventual reunión entre Flávio y Trump tendría lugar tres semanas después del encuentro entre el jefe de la Casa Blanca y el presidente Lula da Silva. No obstante, fuente de Brasilia negaron que haya alguna predisposición del gobierno federal para evitar la cita con el candidato de la ultra derecha. No obstante, los asesores del gobierno dijeron que no irán a tolerar cualquier gesto interpretado como un intento de injerencia extranjera en el proceso electoral brasileño. De ocurrir, recibiría una respuesta "rápida" y "contundente".