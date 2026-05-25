lunes 25 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Tiene 80 años

Lula da Silva se somete a un tratamiento de radioterapia preventiva tras la extirpación de una ‌lesión cutánea

Los médicos a cargo de la atención del mandatario brasileño indicaron que podrá mantener sus actividades diarias sin restricciones.

17_05_2026_lula_brasil_cedoc_g
Propuesta. El gobierno giró al Senado la propuesta de crear un Ministerio de Seguridad. | cedoc

Este lunes, el presidente brasileño, ‌Luiz Inácio Lula ‌da Silva, comenzó un tratamiento de radioterapia preventiva tras haberse sometido a la extirpación de una ‌lesión cutánea. Según señalaron los especialistas, el mandatario podrá mantener sus actividades diarias sin restricciones.

"Tras ​la extirpación de ‌una lesión basocelular el 24 de abril, se decidió proceder a un tratamiento complementario con ‌radioterapia preventiva superficial ​en el ​cuero ​cabelludo", detallaron los médicos que se ocupan de la atención del líder izquierdista de 80 años.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota