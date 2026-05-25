Este lunes, el presidente brasileño, ‌Luiz Inácio Lula ‌da Silva, comenzó un tratamiento de radioterapia preventiva tras haberse sometido a la extirpación de una ‌lesión cutánea. Según señalaron los especialistas, el mandatario podrá mantener sus actividades diarias sin restricciones.

"Tras ​la extirpación de ‌una lesión basocelular el 24 de abril, se decidió proceder a un tratamiento complementario con ‌radioterapia preventiva superficial ​en el ​cuero ​cabelludo", detallaron los médicos que se ocupan de la atención del líder izquierdista de 80 años.

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