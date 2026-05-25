Este lunes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó un tratamiento de radioterapia preventiva tras haberse sometido a la extirpación de una lesión cutánea. Según señalaron los especialistas, el mandatario podrá mantener sus actividades diarias sin restricciones.
"Tras la extirpación de una lesión basocelular el 24 de abril, se decidió proceder a un tratamiento complementario con radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo", detallaron los médicos que se ocupan de la atención del líder izquierdista de 80 años.
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