Un argentino de 63 años fue detenido en Brasil acusado de haber fotografiado sin permiso a un nene de 7 años durante un recorrido turístico en tren y de enviar esas imágenes acompañadas por mensajes racistas por WhatsApp. El episodio ocurrió en el estado de Minas Gerais durante la mañana del domingo.

Según relató la madre del menor, la familia había subido al tren para celebrar su cumpleaños junto a su hijo, su hermana, una sobrina, su madre y su pareja. Cuando el recorrido ya había comenzado, otro pasajero que viajaba cerca de ellos alertó que el hombre sentado detrás estaba tomando fotos y grabando videos del chico sin autorización.

Fue en ese momento cuando la mujer confrontó al sospechoso y le pidió explicaciones. El hombre, identificado como Eduardo Ignacio, negó haber registrado imágenes del nene y se negó a mostrar su teléfono. Sin embargo, la situación escaló cuando la madre logró quitarle el celular.

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Tras el caso Agostina Páez, otro argentino fue detenido en Copacabana por un insulto racista

Según la denuncia, al revisarlo encontró conversaciones en las que el acusado había compartido fotos y videos del menor junto con mensajes ofensivos y discriminatorios vinculados al aspecto del chico.

De acuerdo con los medios brasileños, aparecía una frase en la que el hombre sugería que podía “tomarlo como esclavo”. En otra conversación también hacía referencia a “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que hablaba.

Tras el hallazgo, pasajeros y personal de seguridad del tren intervinieron de inmediato. El hombre fue detenido dentro de uno de los compartimentos hasta que la formación llegó a destino y pudo actuar la Policía Militar brasileña.

Luego fue trasladado junto con la madre del menor a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial. “Es mi cumpleaños y pasé todo el día en la comisaría”, declaró la mujer a medios locales.

Por su parte, la empresa VLI, operadora del tren turístico Maria Fumaça, emitió un comunicado en el que repudió lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades brasileñas para esclarecer el caso.

RM/ff