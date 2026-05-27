Tragedia en Corrientes: dos jóvenes estudiantes murieron tras ser atropellados por un camión

Un estremecedor siniestro vial conmovió a toda la comunidad del nordeste provincial en las primeras horas de la tarde de este miércoles. Dos jóvenes de 17 y 19 años perdieron la vida de manera instantánea tras ser atropellados por un camión de gran porte sobre la traza urbana de la avenida San Martín, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

Tensión en Corrientes: policías rompieron carteles de docentes que pedían suba salarial

El trágico episodio se registró alrededor de las 16:15, exactamente frente al playón de la estación de servicio Axion. De acuerdo con los primeros datos periciales recabados por las autoridades de la comisaría local, el siniestro involucró a un camión marca Mercedes Benz —conducido por un hombre mayor de edad cuya identidad no trascendió— y a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que viajaban ambas víctimas fatales.

Una maniobra de giro letal

La reconstrucción preliminar del hecho determina que tanto el camión Mercedes Benz como el rodado menor circulaban en idéntico sentido, desplazándose de Sur a Norte por la mencionada avenida.

Al llegar a la altura del kilómetro donde se ubica la expendedora de combustibles, el conductor del camión realizó una maniobra de giro hacia su derecha con la intención de ingresar a la estación de servicio.

Fue en ese preciso instante en que se produjo el violento impacto. Por causas que aún son materia de investigación judicial, el camión terminó encerrando y arrollando a la motocicleta, cuyos ocupantes no tuvieron margen de maniobra para evitar la colisión y quedaron atrapados debajo de las ruedas duales del transporte de carga.

Dolor por las identidades de las víctimas

Como consecuencia directa del aplastamiento, los dos adolescentes sufrieron lesiones gravísimas y murieron en el acto sobre la calzada antes de que pudieran arribar las ambulancias del hospital local.

Aunque en los primeros minutos del procedimiento la Policía de Corrientes mantuvo un estricto hermetismo, posteriormente las fuentes oficiales confirmaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Joaquín Giménez, de 17 años, y Verónica Ponso, de 19 años.

Búsqueda de Axel González en Chaco: siete detenidos, drones, rastrillajes y giro en la causa

El deceso de los jóvenes generó una profunda consternación y muestras de dolor en el entramado social de Virasoro, ya que ambos eran estudiantes regulares de la Escuela Normal de la localidad y practicantes activos de la reconocida academia de artes marciales Jiu Jitsu Almeida.

En la escena de la tragedia trabajaron intensamente los peritos de Criminalística de la Unidad Regional, llevando a cabo el relevamiento accidentológico correspondiente para determinar las responsabilidades mecánicas del hecho.