La NASA presentó un proyecto de US$20 mil millones para construir una "ciudad en la luna"

La NASA presentó un histórico proyecto para construir una “ciudad en la Luna”, valuado en unos US$20 mil millones, que contempla la construcción de plataformas científicas en su superficie durante los próximos siete años. La futura colonia lunar incluirá módulos habitacionales, laboratorios científicos, redes de comunicación y sistemas de energía solar y nuclear. La nueva hoja de ruta está compuesta por decenas de lanzamientos, aterrizajes robóticos y misiones tripuladas para consolidar una presencia humana continua fuera de la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio afirmó que el objetivo es que los astronautas puedan vivir y trabajar de forma semipermanente en el satélite natural antes del 2033.

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El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, anunció el ambicioso plan en el marco de una reunión con contratistas y socios internacionales en la ciudad de Washington. Entre las principales firmas involucradas se encuentran Blue Origin y SpaceX de Elon Musk.

Director de la NASA, Jared Isaacman

El director de la NASA enfatizó que “esta vez, el objetivo no es solamente plantar una bandera y regresar a casa. Esta vez, el objetivo es permanecer”. Además, Isaacman sostuvo que el plan busca “crear la infraestructura necesaria para misiones frecuentes y sostenidas”.

La iniciativa forma parte de una profunda reestructuración del programa Artemis y apunta a establecer una presencia humana sostenida cerca del polo sur lunar, una región estratégica por sus reservas de hielo de agua y su potencial para futuras misiones hacia Marte.

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Jeff Bezos y Elon Musk compiten en el ambicioso proyecto de la NASA para asentarse en la Luna

La NASA confirmó que varias compañías aeroespaciales privadas tendrán un rol central en el desarrollo de la base lunar. Entre las principales firmas involucradas aparecen Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos; SpaceX, de Elon Musk; además de Astrobotic, Intuitive Machines, Firefly Aerospace y Lunar Outpost.

Blue Origin será una de las compañías encargadas de transportar equipamiento hacia el polo sur lunar mediante el módulo “Blue Moon”, mientras que otras firmas desarrollarán rovers, drones y sistemas logísticos para sostener las operaciones en la superficie.

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En paralelo, la agencia espacial estadounidense anticipó que el plan de colonización lunar contará con apoyo de agencias espaciales internacionales y podría incluir participación de la Agencia Espacial Europea y socios tecnológicos asiáticos en futuras etapas del programa.

PM/ff