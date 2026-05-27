Acusan a funcionaria de Morón de integrar una banda narco tras encontrar medio kilo de cocaína en su casa

Una funcionaria del Municipio de Morón que ocupaba el cargo de directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad fue desvinculada luego de que hallaran medio kilo de cocaína en su vivienda. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, que escapó el viernes pasado por su rol en la causa que la investiga por tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Policía Federal realizó ocho allanamientos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”, detalló Clarín. En uno de estos procedimientos se detuvo a Norberto Hernán Aliano, un ciudadano argentino, de 42 años, pero Ortigoza sigue prófuga de la Justicia con quien, se presume, es su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años.

Durante los procedimientos se secuestraron 24.800 pesos en efectivo, 241 gramos de marihuana, 1.717 kg de cocaína en formato piedra, dos balanzas digitales, un revólver calibre 32, tres cartuchos calibre 32, un cargador calibre 22, 43 municiones calibre 22, tres celulares y documentación fundamental para la causa.

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La sorprendente ruta narco que era coordinada por un grupo de Whatsapp

Lucas Ghi, intendente de Morón, entrevistado por TN, declaró que “cuando vimos esta situación, que se nos informó por las propias autoridades policiales, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio para que nadie pudiese esgrimir alguna relación institucional que pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación”.

Según el funcionario, Ortigoza trabajaba en el municipio desde la gestión anterior y “nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria, al menos en el ámbito laboral, buen trato, compromiso con la tarea.... Yo hablé con la Secretaria de Género y me compartió que en su vínculo cotidiano no se desprendía ninguna situación que le generase alguna sospecha ni despertase alguna duda”.

Ghi aclaró que él “no compartía la (jornada) diaria con ella, ella estaba como integrante de los equipos de esta Secretaría, no tenía trato fluido ni mucho menos. Ahora lo importante es que la Justicia profundice la investigación, se dé con el paradero de esta persona, se esclarezca la situación y que, si efectivamente es responsable de esta trama, quede a disposición de la Justicia y cumpla la condena".

Lucas Ghi, intendente de Morón

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Cómo empezó la causa que terminó con una funcionaria de Morón prófuga

En marzo se realizó una denuncia anónima por operaciones de narcomenudeo en una casa de Castelar (Morón). Vecinos de la zona le dijeron al canal TN que desde el verano veían autos y motos parar con mucha frecuencia en el inmueble de las calles Isabel Pardo y Presidente Ortiz, donde vivía Ortigoza.

Según Clarín, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°9 de Morón comenzó la investigación y la Policía Federal determinó que “las maniobras ilícitas eran efectuadas por dos sujetos, uno de los cuales se encargaba del acopio de las sustancias, mientras que el restante las distribuía y comercializaba a bordo de una moto bajo la modalidad 'delivery'”.

Los agentes además descubrieron que los delincuentes cambiaban los puntos de comercialización con frecuencia, usando distintas casas de Castelar para no llamar la atención de la policía. Como resultado de esta investigación, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, encabezado por la doctora Laura Pinto, ordenó los ocho allanamientos.