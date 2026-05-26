La 13º audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona avanzó este martes con el testimonio de dos médicos que estuvieron en la Clínica Olivos e intervinieron en la operación en la cabeza a la que fue sometido el exfutbolista, semanas antes de su fallecimiento. El primero en declarar fue Pablo Rubino, neurocirujano que respaldó el accionar de su par Leopoldo Luque, uno de los siete acusados en la causa, y reveló que el Diez tenía un desplazamiento cerebral.

“El espesor máximo del hematoma medido por nosotros era de 14 milímetros. A partir de los 10 milímetros es de recomendación formal ser evacuado porque puede evolucionar", precisó Rubino ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro. Además, aunque durante el juicio nulo de 2025 había trascendido que Luque no habría intervenido en la cirugía -supuestamente por oposición de la familia-, este martes el médico explicó que sí cumplió un rol durante el procedimiento.

Maradona: el juicio empezó a revelar una trama de responsabilidades cruzadas

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En la jornada de hoy, el neurocirujano manifestó que "Diego estaba mejor que en el preoperatorio” después de la cirugía, una afirmación que también realizó otro de los testigos, Pablo Dimitroff, el entonces director del sanatorio ubicado en el partido de Vicente López. “Estaba mucho mejor y todos muy satisfechos. Con el resto de los días empezó a haber un planteo de que se quería ir de la clínica", dijo el actual director del Sanatorio Nordelta.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón además escucharon el testimonio de la psiquiatra Ana Marcela Waisman, consultada en varias oportunidades por su colega Agustina Cosachov, otra de las acusadas, sobre el tratamiento del exfutbolista. En los chats exhibidos durante el juicio, la profesional que asistía Maradona le había expresado luego de su muerte su preocupación sobre los fármacos que estaba tomando.

Leopoldo Luque junto a Diego Maradona tras la operación en la Clínica Olivos.

En la acusación por "homicidio simple con dolo eventual", delito que va de los ocho a los 25 años de prisión, además de Luque y Cosachov, están imputados el psicólogo Carlos Díaz; la médica coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y su jefe, Mariano Perroni. En tanto, la enfermera Gisela Madrid será juzgada en un juicio por jurados.

"Desplazamiento de cerebro", la operación de Maradona

Durante la audiencia, Rubino dijo que el subdirector de la clínica lo llamó para avisarle de la operación, y explicó: “Yo dije que no tenía problema en supervisar, pero aclaré que tenía que tener evaluación de la terapia intensiva de la Clínica Olivos”. En ese sentido, aseguró que él junto a su equipo podía "estar para la logística" pero quien tomaba la decisión era el neurocirujano imputado: "Luque era médico de confianza, de cabecera o con más proximidad a Maradona”.

Luego, brindó algunos detalles del hematoma subdural que tenía el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata y, a diferencia de lo indicado por profesionales de la clínica Ipensa, coincidió con Luque en que se debía intervenir. "Cuando lo vimos nos parecía recomendable la evacuación del hematoma. A partir de los 10 milímetros, un hematoma subdural crónico es de recomendación formal ser evacuado porque puede evolucionar; según nuestros cálculos, el que medimos era de 14 milímetros", relató.

En ese punto, añadió: “El hematoma iba a seguir creciendo. Si yo voy a esperar a que se descompense, puede llegar a ser un error".

El neurocirujano Leopoldo Luque en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Acerca de esto, comentó que el cerebro de Maradona ya había sufrido un desplazamiento. "Cualquier aumento del volumen cerebral por un tumor o sanguíneo por un hematoma, va a generar un conflicto de espacio. Esto se compensa con menos sangre, oxígeno y después se va corriendo. Diego tenía 6 milímetros de desplazamiento del cerebro, pasados los 5 milímetros ya es recomendable operar”, insistió.

Por otro lado, Rubino contó que conocía a Leopoldo Luque de antes, en el Hospital "El Cruce", y que para la cirugía organizaron dos equipos. "La primera parte de la cirugía, la de los preparativos, fue de Luque. El posicionamiento, la marcación de la incisión, corrió por parte de su equipo. Después, la cirugía en sí, ahí el cirujano actuante fue su socio, el Dr. Sainz”, indicó.

“Es una cirugía sencilla, de 40 minutos. Son dos agujeros. Nosotros la completamos. Un detalle es que el hematoma salió a una presión mayor a la habitual, lo que hablaba de que estaba haciendo compresión. Y después fue sencilla: un drenaje durante 12 horas, el cierre y no hubo ningún problema”, concluyó el testigo.

Caso Maradona: los otros testimonios

En su turno, Marcela Waisman afirmó que fue convocada para evaluar al exjugador de Boca y el Nápoli a pedido de Mario Schiter, el médico que lo acompañó en Cuba para realizar un tratamiento contra las adicciones, luego fue consultado en 2020 antes de la operación y recientemente declaró en el juicio. Sin embargo, la psiquiatra aclaró que nunca pudo verlo directamente porque era un paciente complejo.

Por ese motivo, se mantenía en contacto con Cosachov, la psiquiatra que lo venía tratando desde hace tiempo. “Con ella hablamos bastante del trastorno del ánimo, del cuadro depresivo, de la aceptación del tratamiento y de sugerencias de abordaje terapéutico”, dijo. Asimismo, consideró que la profesional imputada se mostraba preocupada por Maradona y pedía consejos.

En uno de los chats exhibidos, Waisman recomendó cautela frente a cambios de medicación: “Prefiero evaluarlo, no realizaría cambios abruptos", había respondido. Por otro lado, no recordó haber sido consultada por la suspensión o administración de fármacos según los antecedentes cardíacos de Diego.

La psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete imputadas en la causa.

“Yo era una especie de libro de consulta para mi colega, al igual que lo hago con otros. En este caso nunca pude intervenir ni hubo una interconsulta, porque no pude evaluarlo", mencionó, al sostener que también habían llegado a hablar de posibles esquemas de tratamiento después de que le dieron el alta, cuando había sido trasladado a una vivienda de un barrio privado en Tigre para una internación domiciliaria.

Otro de los profesionales que brindó su testimonio en la 13º audiencia fue Dimitroff, quien señaló que el campeón del Mundial '86 con la Selecciòn Argentina ya había sido atendido en varias oportunidades en la Clínica Olivos, incluyendo estudios por anemia y una intervención previa a la cirugía por el hematoma subdural. Sobre la operación, sostuvo que lo vio mucho mejor después de ella.

"Era difícil tener una conversación con él porque estaba monosilábico, no estaba orientado y tenía dificultad para moverse. Yo no estuve en el quirófano, pero sé que Luque no hizo la operación. Con el paso de los días estaba mucho mejor, pero después empezó un planteo de que que quería irse del sanatorio, hubo momentos en los que fue difícil controlarlo", añadió el exdirector de la clínica.

Por último, Dimitroff contó que hubo varias reuniones para definir cuál era la mejor opción para externar a Maradona y que ellos ofrecieron un centro de tercer nivel o rehabilitación. Así, manifestó que los médicos acusados fueron quienes decidieron llevarlo a la casa en el country San Andrés: "Luque y Cosachov lo propusieron. Las condiciones que pusieron para hacerlo, sin embargo, no corresponden a la figura de internación domiciliaria, sino a cuidados domiciliarios”, cerró.

FP